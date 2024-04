V klubu nekončí, to rozhodně ne. Naopak, ještě povýšil. Jan Srdínko oficiálně převzal roli sportovního manažera hokejových Beranů. A kdo ví, třeba se znovu objeví na jejich střídačce, kde by si ho po svém boku přál nový hlavní kouč Ján Pardavý. „Uvidíme, jak se věci vyvinou. Zatím jsme ve fázi, kdy to ještě neřešíme, o těchto věcech se teprve pobavíme. Momentálně komunikujeme o skladbě týmu, řešíme hráče,“ přiblížil Srdínko.

Jan Srdínko se nově stal sportovním manažerem A-týmu Beranů. | Foto: Se souhlasem Vojtěcha Garguláka.

Na podzim naskočil do rozjetého vlaku, prvoligový Zlín dovedl do finále Chance ligy. Od příštího ročníku se bývalý výborný obránce přesune do manažerské role. „Budu mít na starosti výběr hráčů, působit mezi kabinou, trenérem a generálním manažerem Honzou Pravdou. Všechno budu sledovat z vyšší pozice. Pokud bude potřeba, tak i pomůžu klukům,“ líčí Jan Srdínko.

Sám po konci neúspěšného finále netušil, jakým směrem se jeho budoucnost vyvine. Generální manažer Jan Pravda mu však nabídl novou funkci. „Byla to jedna z jeho myšlenek, chtěl, aby někdo zastřešoval sportovní úsek. Mám hráčské i trenérské zkušenost, což byl asi jeden z důvodů mého jmenování,“ přiblížil.

Do této funkce oficiálně usedne poprvé v kariéře. Už během poslední sezony u ševců se však podílel na doplnění, respektive řešení kádru. „Velký rozdíl to není. S kluky budu ohledně sportovních věcí i hráčské výkonnosti neustále v kontaktu.“

Trenér Beranů Pardavý o posilách ze Slovenska, změně stylu či o MS

Jak už naznačil, coby sportovní manažer bude ve spolupráci s trenérskou dvojicí Ján Pardavý, Richard Kapuš řešit hráčský kádr. Právě tato otázka fanoušky Beranů s blížícím se koncem dubna hodně zajímá. „Některé hráče máme předem domluvené, další hodně řešíme, nejsme však ještě před podpisem smlouvy. Z pověrčivosti nechci říkat, o koho jde. Momentálně ještě vše není dané,“ zůstal Srdínko tajemný ohledně potenciálních posil. „Především se však bavíme o hráčích na útočných postech,“ dodal jedním dechem.

Ve Zlíně vinou zdravotních problémů nebude pokračovat obránce Jakub Husa, který se krátce po baráži rozloučil s fanoušky na sociálních sítích. Další odchody nový sportovní manažer neprozradil. „S kluky jsme po sezoně měli individuální pohovory, rozebrali jsme jejich výkonnost. S některými jsme se už rozloučili,“ nastínil jen lehce.

Naopak prozradil pravděpodobné posílení na brankářském postu. „Hledáme ještě jednoho gólmana, abychom měli tři plnohodnotné do tréninků i zápasů. Ve hře je i varianta mentora, zkušeného brankáře, který by mohl kluky vést, radit jim, pomáhat. A kdyby na to došlo, tak by šel i do brány. Jsou různé varianty. Zatím je to ve fázi jednání,“ rozebral Srdínko otázku citlivého postu.

Novinky u Beranů: Novým trenérem je Slovák Pardavý, Srdínko sportovní manažer

Šanci by více měli dostat hráči z juniorky, kteří mimo jiné reprezentují klub na mezinárodních akcích. Mužstvo navíc patrně dostane odlišný směr. „Chceme, aby mančaft byl pohyblivější, hráče s dobrým bruslením, s větším nasazením. A aby hra byla stabilnější, bez turbulencí, velkých výkyvů. To si přejeme. Podle toho se budeme snažit kádr poskládat,“ uzavřel Jan Srdínko.

Suchá příprava Beranů začne 13. května. V té době by trenérský štáb chtěl mít co nejkompletnější kádr pohromadě.