Od posledního zápasu máte týdenní přestávku. Po předchozích pauzách se vám příliš nedařilo…

Teď pauza naštěstí není tak velká. Každopádně se o tom bavíme pořád. Do zápasu s Vrchlabím se budeme snažit vstoupit co nejlépe. Hned druhý večer hrajeme další venkovní zápas v Ústí. V obou případech to jsou těžcí soupeři. Pokud na nějaký zápas nejste připraveni, tak nevyhrajete. Soutěž je ohromně vyrovnaná.

Proti Vrchlabí jste přitom nedávno měli odehrát Winter Classic. Jak vnímáte jeho zrušení?

Skousli jsme to, nicméně jsme byli zklamní. Na zápas jsme se hodně těšili, zpestřil by to sezonu. Dle informací navíc mělo dorazit hodně fanoušků ze Vsetína. Kustodi to jezdili mapovat, posílali nám videa. Určitě by to byla nádherná akce. Organizátory však chápeme.

Od posledního zápasu s Prostějovem jste přišli o reprezentanta Jakuba Málka, který se zúčastní šampionátu juniorů. V Chance lize je nejlepším brankářem…

Rozhodně to pro nás bude ztráta, navíc je zraněný David Gába, který je v rukou profesora Koláře. V optimálním případě se do tréninku vrátí po Novém roce. Momentálně tak pracujeme s dvěma gólmany, máme Davida Sachra a na měsíc ze Sokolova Adama Berana. Zatím jsme však neřešili, kdo by toho měl odchytat více. Rozhodujeme se zápas od zápasu.

Jak jste přišli na mladého brankáře Adama Berana?

Situaci jsme komunikovali s reprezentačními trenéry dvacítek. Vzhledem k menšímu vytížení Adama v Sokolově bylo možné domluvit krátkodobé hostování. Spojili jsme se s jejich trenérem Martinem Štrbou, během dne dvou se vše doladilo. Adam o zdejší angažmá stál.

Kromě zranění Davida Gáby vás letos trápí velká marodka, každý minimálně vynechal jeden zápas…

Prakticky jsme ani jednou nehráli v optimální sestavě. Dalším hráčům se však nabízí větší šance. V zápasech se toho zhostili velice dobře. Díky tomu můžeme zvyšovat konkurenci.

Analyzovali jste si, co za tím může stát?

Je to případ od případu, těžko to jde analyzovat do hloubky. Měli jsme tu zranění kolena, u Buchty se to táhlo už od přípravy s Prostějovem, kde mu hráč prolétl kolenem. Problémy s kolenem měl rovněž Říha. Byly tam nemoci, střevní problémy. Je to spíše souhra blbých náhod.

Sezonu letos výborně rozjel Jan Berger, který přišel na konci ledna. Společně s Lubošem Robem je nejlepším střelcem mužstva…

Odvádí buldočí práci, dostává tak zaslouženou odměnou. Sklízí ovoce. Je to důrazný, bojovný hráč, získává spoustu puků, skvěle posouvá přihrávky. Při zakončení je důrazný.

Před sezonou vás posílili Luboš Rob s Vítem Jonákem. Teď vládnou týmové produktivitě…

Pro tým mají skvělý bodový přínos, dobře zapadli. Víťa je navíc kapitán. Teď do lajny nově dostali Romana Pšurného, který toho u nás zatím nemá tolik odehráno. Čas až ukáže, jestli je to jeho role. Celkově se však snažíme, aby to nebylo o jednotlivcích, ale kvalitním týmovém projevu. Jedině tak jsme schopni dělat body.

V průběhu sezony jste relativně protočili kádr. Jak se vám obměna zatím jeví?

Je normální, že kádr se v průběhu sezony buduje. Naskytly se nám určitě možnosti, čehož jsme k vyztužení konkurence využili. Saša (Aleksandrs Jerofejevs – pozn. red.) má vysoký ice-time, odvádí parádní práci, mile nás překvapil. Přišel na měsíční try-out, nakonec si vybojoval smlouvu do konce sezony. Je to vnímavý hráč, skvělý do kabiny. Provedli jsme také trejd s Kladnem, které projevilo zájem o Miroslava Indráka. K nám naopak přišel Tomáš Pitule.

V uplynulé sezoně s vámi trénoval Luboš Jenáček, teď vede extraligový Zlín. Jak jeho angažmá sledujete?

Jsme v kontaktu, i když ne tak často. Hodně mu držím palce, má nesmírně těžkou situaci. Zlín se však pod ním zvedá, sezona je dlouhá. Uvidíme, jak se s tím nakonec popasuje.

Byla v průběhu sezony reálná výměna mezi kluby?

V jednu chvíli jsme se bavili o osvěžení kádrů, že bychom udělali trejdy. Pro oba kluby by to však muselo dávat smysl. Nakonec se nic takového nenaskytlo.