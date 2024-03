Z Prostějova chtěli odvézt minimálně jednu výhru. Zlínským hokejistům se to podařilo hned v sobotu. A to díky skvělé třetí třetině, ve které domácího soupeře porazili 4:0. Po výsledku 5:3 se ve čtvrtfinálové sérii Chance ligy ujali vedení 1:0 na zápasy.

Radost Zlína po gólu do prázdné branky. | Video: Deník/David Kubatík

„Bylo to typické utkání play-off. Ze začátku jsme byli nervózní, trestali nás za chybičky. S přibývajícími minutami se naše hra zlepšovala. Šli jsme si za vítězstvím. Nesmírně si vážíme toho, že jsme udělali první bodík hned v Prostějově,“ radoval se hlavní kouč Beranů Jan Srdínko.

Ševci dvakrát v zápase dotahovali manko, třetí tým základní části poslali do vedení po nečekaných chybách. V první třetině špatně rozehrál Čáp, ve druhé si za svoji svatyní nepočínal ideálně brankář Huf, následky poté neuhasil ani Riedl.

„Je to sport, hra chyb. Bohužel jsme se jich dopustili. S kluky si to rozebereme a připravíme na další zápas,“ připomněl Srdínko druhé čtvrtfinále, které v Prostějově začíná v neděli znovu od páté hodiny odpolední.

Parádní obrat Beranů! Třetí třetinu vyhráli 4:0 a ve čtvrtfinále jdou do vedení

Kdekdo nad zlínskými hokejisty po úvodních dvou třetinách zlomil hůl, po 40 minutách na ledě silného protivníka doháněli manko 1:3. Nejen dvě využité přesilovky a dvě trefy Zdeňka Sedláka je dostaly do vedení 4:3, které v závěru do prázdné branky pečetil Zbořil.

„Třetí třetina se nám povedla,“ pokýval hlavou 50letý kouč.

„Už za stavu 1:3 však bylo cítit odhodlání. Tým to nevzdával, byl hodně živý. Byly cítit správné vibrace uvnitř mančaftu. Jsme rádi, že jsme za to byli odměněni,“ usmál se po konci utkání lodivod zlínské střídačky Jan Srdínko.

Zatímco střídačka Beranů po zápase zářila, jinak tomu pochopitelně bylo na straně Prostějova. Prohospodařit tak slibné vedení v play-off není typickým jevem.

„Musíme si uvědomit, proč jsme prohráli v dobře rozehraném zápase, vyříkat si to mezi sebou a vstoupit do zítřejšího utkání úplně jinak,“ směřoval hlavní trenér Jestřábů Martin Janeček svá slova k nedělnímu střetnutí.

„Z dneška si můžeme a musíme vzít spoustu věcí, protože jsme si to prohráli sami a kdyby jsme na to jenom zapomněli, tak si myslím, že by se ten dnešní scénář mohl opakovat,“ dodal Janeček.