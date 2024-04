ROZHOVOR/ Pokud by ho už něco mělo budit ze spaní, tak to bude první třetina. Během tohoto dějství zlínští hokejisté třikrát inkasovali a jen díky úspěšnému trestnému střílení Jakuba Šlahaře prohráli „jen“ 1:3. Berani před vyprodaným stadionem nakonec padli se Vsetínem 3:5. „Štěstí se tentokrát na naši nepřiklonilo,“ mrzí hlavního kouče týmu Jana Srdínka. K zápasu se vyjádřil i asistent trenéra hostů Luboš Rob starší.

Pane Srdínko, jak byste zhodnotil třetí finále Chance ligy?

Měli jsme horší vstup do utkání, první třetina se nám nepovedla. Dostávali jsme góly z předbrankového prostoru, byli jsme málo důrazní. Kluky jsme na to upozornili.

Jak jste byl spokojený s dalším průběhem zápasu?

Hra se začala zlepšovat, od druhé třetiny jsme si vytvářeli souvislejší tlak. Měli jsme dobrý pohyb, střelecké příležitosti, bohužel tomu chyběly góly. V závěru tam byly i šance v power-play. Štěstí se tentokrát na naši nepřiklonilo.

Znovu jste se neprosadili v přesilových hrách. Je to pro vás velký problém?

Některé přesilovky jsme zahráli špatně, některé dobře, bohužel jsme v nich góly nedali. Je to i o tom, jak nám to v danou chvíli sedne. Jak je venku horku, tak je led měkký, ve finální fázi pak chybí moment překvapení. Puk přeskočí nebo se odrazí jinak, než by měl. Neříkám to jako výmluvu, je to však jeden z ukazatelů.

Bylo to celkově od vás nejlepší utkání v sérii?

První utkání z naší strany nebylo dobré, to musím uznat. Druhé jsme sehráli velice dobře. Co se týče pohybu, nasazení, toto byl určitě jeden z lepších zápasů. Kluky jsme po utkání pochválili. Hráli jsme ve skvělé kulise. Je to radost.

Do Zlína jste se vraceli po úspěšném prodloužení ve druhém zápase. Štve vás hodně, že jste nevyužili toto momentum?

Je velká škoda, že jsme toto momentum nevyužili. Nějaké šance jsme si vytvářeli, byli jsme hodně v útočném pásmu, bohužel to nevyšlo.

Luboš Rob starší, asistent trenéra Vsetína: „Po výhře musím utkání hodnotit velmi kladně. Chtěli jsme dnešní zápas zvládnout poté, co jsme prodloužení doma i díky lepšímu hokeji nevyhráli. Tam jsme ty šance spálili. Myslím si dodnes, že je velká škoda, že jsme druhý zápas nevyhráli. Nicméně v sobotu jsme si to vzali zpět. Jdeme si teď odpočinout. Série je 2:1 pro nás a my chceme v neděli znovu hrát na vítězství, samozřejmě s pokorou, dobrou obranou a s podobným systémem. Musíme jít zápas od zápasu, je to náročně, ale ve finále nelze nic jiného očekávat.“

