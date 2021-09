PSG Berani Zlín: Kašík (41. Huf) – M. Novotný, Trška, Žižka, Suhrada, Gazda, Hamrlík, Dluhoš – Kubiš (A), T. Mikúš, Fořt (C) – R. Veselý, Honejsek, Köhler (A) – Fryšara, Hejcman, Okál – Šlahař, P. Sedláček, Sebera.

Rytíři Kladno: Bow (Stahl) – Kehar, Dotchin (A), Donaghey, Suchánek (A), Wood, Nilsen, Funk – Hlava, Plekanec (C), Jágr – J. Strnad, Filip, Kristo – M. Beran, Račuk, Dvořáček – O. Bláha, Pitule, Hajný.

Do začátku třetí třetiny v brance Beranů poprvé v sezoně nastoupil Daniel Huf. Mladý gólman po dvou minutách sledoval snížení svého mužstva, premiérovou trefu v extralize vstřelil Darek Hejcman. Přesně v polovině třetiny navíc přišlo vyrovnání z hole Honejska.

Berani stejně jako Karlovým Varům měli aktivní nástup do zápasu, znovu jim však nepomohla ani přesilová hra. Rytíři v průběhu třetiny dvakrát dostali šanci v početní převaze, díky kterým se ujali iniciativy. V závěru třetiny navíc Novotný ve slibné příležitosti fauloval Strnada, který se z trestného střílení nemýlil.

Po dvou třetinách to s nimi nevypadalo vůbec dobře, v 8. kole Tipsport extraligy na ledě Kladna prohrávali 0:2. Ve třetí třetině ale hokejisté Zlína dvěma brankami srovnali na 2:2 a vynutili si prodloužení. V něm sice odolali téměř dvouminutové početní převaze třech proti čtyřem, vítězství si přesto nakonec nepřipsali.

