Generálku jste zvládli, minimálně dvě třetiny vám ale nevycházely dle představ, že? Úvod nebyl vůbec dobrý, chyběly nám nohy, nebruslili jsme, soupeři jsme tak nestíhali. Byli jsme i špatní v osobních soubojích. V průběhu zápasu se to zlepšilo. Celkově jsme se chtěli předvést v lepším herním světle. Každopádně jsme rádi, že jsme utkání dotáhli do vítězného konce.

Co vám v úvodu chybělo?

Oproti předchozím zápasům jsme chybovali v rozehrávce, měli více ztrát. Musíme to ještě rozebrat. Možná je to tím, že jsme minulá utkání hráli na menším kluzišti. Klukům tak chvíli mohlo trvat, než se zorientovali a přizpůsobili se tomu.

V prvních dvou třetinách jste se ani pořádně nedostávali do zakončení…

Bylo to právě tím, že jsme pořádně nebruslili. Když se nebruslí, tak se nikam nedostanete a nemáte ani šance. V poslední třetině se to zlepšilo, měli jsme i větší agresivitu v soubojích. Výkon pak šel nahoru. Doufáme, že to vydrží na první zápas sezony.

Pozitivem dnes můžou být přesilové hry, skórovali v nich Honejsek, Mrázek a Kubiš…

Rozhodně jsme s tím spokojeni. V kádru máme zkušené hráče, kteří by to měli umět sehrát. Těší nás, že to takto dopadlo. Stále je však na čem pracovat.

Podívejte se: Obrat z 1:3, tři góly v přesilovce. Berani přemohli bývalé parťáky

Proti Novým Zámkům přišlo 600 diváků. Jak tuto návštěvu vnímáte?

Upřímně jsme to očekávali, přeci jen je všední den. Kdyby možná byl pátek, tak by se jich dostavilo více.

Jak to vypadá s absencí Tomáše Pospíšila?

Do prvního zápasu Chance ligy by se měl stihnout vykurýrovat. Měl střevní problémy, není to otázka zranění. Na tréninku by mohl být už v pátek, případně v neděli.