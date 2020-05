Oba jeho tituly mistra světa dělí jedenáct let. Zatímco při triumfu v roce 1985 v Praze patřil hokejový obránce Antonín Stavjaňa k těm mladším v týmu tehdejšího Československa, ve Vídni 1996 zabalil svou reprezentační kariéru jako třiatřicetiletý mazák, jenž pouze společně s koučem Luďkem Bukačem zažil oba památné okamžiky.

Antonín Stavjaňa | Foto: Deník / Jan Karásek

„Tím, že jsem byl na sklonku kariéry, o to víc jsem si vše uvědomoval. V Praze jsem šel do neznáma. Jak se říká: než jsem se vzpamatoval, tak to bylo. Tehdy v pětatřiceti letech hráči obvykle končili. Už když jsem se vracel ze Švédska a šel do Vsetína, tak jsem myslel, že odehraji jednu nebo dvě sezony a skončím. Nakonec z toho byly čtyři,“ připomněl Stavjaňa, že na klubové úrovni přidal čtyři mistrovské tituly se Vsetínem.