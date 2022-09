Probíhalo teprve rozbruslení, do prvního buly ještě zbýval nějaký ten čas. Na Zimním stadionu Luďka Čajky přesto bylo pořádně živo. Po více než 15 letech přijel odvěký rival z druhé strany kopce!

Fanoušci Zlína i Vsetína neponechali nic náhodě a rozjeli to ještě před samotným začátkem, kdy povzbuzovali z plných plic.

A bylo o co stát!

„Bylo to nádherné. Musím poděkovat fanouškům na jedné i druhé straně,“ smekl kapitán domácích Pavel Kubiš.

„Zápasy mezi Vsetínem a Zlínem mají vždycky speciální náboj. Byla výborná atmosféra, která klukům svědčí. Každý hokejista hraje rád v takové atmosféře,“ nepochybuje lodivod vsetínské lavičky Roman Stantien.

Pekelné prostředí bylo poznat, do kůže se vrylo i samotným hráčům, kteří do toho v prvních minutách šli hlava nehlava. Nechybělo nasazení, tempo bylo během úvodních střídání na výborné úrovni. To ale postupně opadlo, stejně jako kvalita hry.

„Do zápasu jsme nastoupili v celkem dobrém tempu, měli jsme šance. Bohužel v prvních čtyřech utkáních sezony nemáme střeleckou potenci. Moc nám to tam nepadá,“ pokrčil rameny hlavní kouč Beranů Rostislav Vlach.

„První třetina byla vyrovnaná, dominovali v ní gólmani,“ vyzdvihl muže v maskách Stantien.

Nástup do druhého dějství patřil domácím, byli aktivní, často stříleli. Dostali i možnost početní převahy, kterou ale ke gólu nedotáhli. Půl minuty po vypršení trestu už gól padl, avšak na druhé straně, trefil se Sihvonen. „I přesto, že jsme měli šance dát gól, vstřelil jej soupeř. Tím se utkání zlomilo, pak se nám to těžce dotahovalo,“ smutnil Vlach.

Srovnat mohl Illéš, samostatný únik ale zastavil Žukov. Vsetínští naopak o chvíli později navýšili náskok na 2:0, který už nepustili.

Derby po 15 letech patřilo právě jim. „Třetí třetinu jsme už zápas kontrolovali. Zlín to musel otevřít, my měli brejky. Celý mančaft podal zatím nejlepší výkon v sezoně. Musím všechny pochválit za perfektní kolektivní výkon,“ chválil nadšený Stantien.

PROBLÉMY V HLEDIŠTI

Sobotní večer nebyl jen o pozitivních emocích. Bohužel.

Skvěle připravená chorea zastínil transparent z domácího kotle vytažený ve druhé třetině. „Smrt Vsetínu. Budeme vás věšet, burani z vesnice.“ Vše bylo podpořeno oběšením hadrového panáka nosící dres Vsetína na dřevěné šibenici.

Zlínský klub toto chování po zápase okamžitě odsoudil.

„Vedení klubu PSG Berani Zlín se zásadně distancuje a odsuzuje dnešní grafickou prezentaci části zlínských fanoušků, která vyhrožovala vsetínským příznivcům. Stejně tak zásadně odsuzuje “šibenice“ a pálení figuríny. Klub se omlouvá vsetínskému klubu i jeho fanouškům, ale také svým slušným fandům a děkuje těm, kteří toto chování přímo v hledišti odsoudili. Výše popsané jednání na stadion nepatří a klub nemá o takové fanoušky zájem,“ stojí v oficiálním prohlášení klubu.

Problémy tím nekončily. V domácím kotli se našla hrstka "fanoušků", která několikrát v průběhu zápasu vytáhla pyrotechniku. Aby toho nebylo málo, tak dokonce napadla členy hasičského sboru. „Další postup bude konzultován s policii, které budou předány veškeré kamerové záznamy," dodal zlínský klub.

Jak to s hříšníky dopadne, se uvidí. Zápas na Lapači (29. říjen) ale dostává jiný náboj.