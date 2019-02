Třinec /ROZHOVOR/ – Byl to on, který zlomil střelecké prokletí a po 173 minutách vstřelil gól. Ani třetí trefa v sezoně Davida Šťastného ale na rozjetý Třinec stačit nemohla a jen kosmeticky korigovala sedmigólový příděl.

David Šťastný | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Věřím v každého hráče v týmu. Jsme všichni hokejisté a víme, jak hrát dokážeme," snaží se být optimistou i po výprasku 1:7 na ledě lídra v Třinci David Šťastný.

Cítíte nějakou úlevu, že jste ukončil střelecké trápení?

Ani ne. Sice jsme nedali gól, ale výkony jsou pořád špatné. Skoro třetinu hrajeme dobře, pak dostaneme gól a začnou nám tam padat další góly. Nehrajeme, co máme. Nevím, čím si to vysvětlit. Nedokážeme to odehrát šedesát minut. Po prvním gólu se to zlomí a nejde to.

Čím to podle vás je?

Góly dostáváme po velkých vlatních chybách. Dali třeba i góly v přesilovkách, kdy si nás vyťukali. Ale většině branek předchází individuální chyba.

Co se stalo během devíti minut drujé třetiny, kdy vám Třinec nasypal pět gólů?

Po gólu na 0:2 jsme se zlomili a přestali jsme hrát, co bychom měli.

Je to už i frustrace?

To nevím. Na tréninku děláme věci normálně, říkáme si, co máme hrát. Pak to ale nedokážeme plnit. Jestli je to frustrace, nebo ne, nedokážu říct.

Nechyběla dnes i disciplína?

Právě po gólu na 0:2 jsme se nechali vylučovat a už nás přehrávali ve všech činnostech. Nebyli jsme důrazní a zápas se zlomil. A dopadlo to tímto hrozivým skóre.

Je nějaké pozitivum?

Nevím. Možná, že jsme po třech zápasech vstřelili gól.

Jak z této situace ven?

Nevím, jestli by bylo vhodné vyměnit půl mančaftu. Těm hráčům, co tady jsou, trenéři věří. Navzájem si věříme. Tým tady není špatný. Jsou tu kvalitní hráči. Musíme bojovat jeden za druhého a doufat, že se to zlomí a půjde to nahoru. Nevím kdy, ale doufám, že co nejdřív. Věřím v každého hráče, co je v týmu.

Teď hrajete dvakrát doma s Chomutovem a Libercem. Jsou to mančafty, na kterých se lze chytnout?

Chytnout se můžeme s každým. Důležité je, že jsou to domácí zápasy, což by pro nás mělo být dobře. My se musíme od něčeho odrazit. Potřebujeme i těsnou výhru, ubojovat to a mít se od čeho odrazit. Zatím tam toho moc není. Všichni jsme hokejisté, umíme to hrát a víme, jak hrát dokážeme.

Co se po druhé třetině dělo v kabině?

Klid určitě nebyl. Seřvali jsme se. Co se po takové třetině dá říct. Těžko se hledají slova. Můžeme po sobě řvát, i se povzbuzovat, ale je to těžké.

Po zranění ruky jste už v pořádku?

Mám ještě nějaké bolesti. Ale chtěl jsem už hrát, pauza byla dlouhá. Bolí to, ale hrát se s tím dá.

Fanoušci pořád jezdí ve velkém počtu, podporovali vás i za stavu 0:6. Chcete jim něco vzkázat?

Ti co nás podporují, jsou super. Ti co jezdí na venkovní zápasy, to je většina příznivců, co nám věří i ve špatných chvílích. Doufáme, že jim to v průběhu sezony ještě vrátíme. Určitě si to zaslouží.