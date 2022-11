Kouzlo provizorního trenérského dua Weintritt, Kucharczyk prostě a jednoduše funguje, do valašského mančaftu nacpalo vítězný elixír. Dost ho posílilo po mentální stránce. „Pan Weintritt je dobrý motivátor, hodně nás motivuje. Bylo to i potřeba, psychika týmu byla na bodu mrazu,“ uznal kapitán Vsetína Vít Jonák.

Na Lapači to od posledního týdne žije, vsetínští se znovu dostali do vytoužené pohody.

To se rozhodně nedá říct o ševcích, kteří z posledních šesti zápasů získali pouhé tři body. Naposledy to výsledkově odskákali právě v derby. „Do stavu 2:1 to bylo vyrovnané utkání. Za tohoto skóre jsme se chtěli nadechnout k náporu a porvat se o výsledek, místo toho jsme udělali nic neřešící faul za brankou,“ zmínil asistent trenéra Beranů Juraj Jurík vyloučení Kindla necelou minutu po první trefě hostů. „Tlak se otupil. Vzalo nám to vítr z plachet. Po třetím gólu si to domácí už pohlídali,“ poukázal na důležitou trefu Jonáka pouhé tři a půl minuty po snížení Suhrady.

Jedním z hlavních aspektů domácího vítězství bylo podle Juríka počínání Vsetína v přesilových hrách. „Na rozdíl od nás si dokázali vytvořit excelentní tlak v přesilovkách, v každé měli dvě tři vyložené šance. Z toho žili další tři čtyři minutky. V této herní činnosti jsme naopak úplně propadli,“ nebral si servítky 54letý kouč.

Hosté přitom měli více možností, aby dopravili kotouč za valašského Žukova. Chyběl však tomu větší důraz i tlak do branky. „Zlín měl několik situací, ve kterých nás v předbrankovém prostoru přehrál. Bylo to o zametení do naší prázdné brány. Naši beci ale dobře pracovali,“ chválil domácí Weintritt.

Dle zkušeného trenéra Vsetína domácí neodehráli úvodní třetinu dle představ, od druhé to už bylo daleko přijatelnější. „Zlín byl v úvodním dějství silnější na kotouči i v našem obranném pásmu. Ve druhé třetině jsme už byli lepší, silnější v osobních soubojích,“ těšilo Jiřího Weintritta, který byl nadšený i z vyprodaného stadionu.

„Trochu jsem se bál, že tým to semele, spousta kluků před takovou atmosférou hrála vůbec poprvé. Připravovali jsme se na to, na každého to působí jinak. Jsem rád, že nám to od druhé třetiny naskočilo,“ oddechl si zkušený trenér.

Juraj Jurík zažil atmosféru v derby už jako hráč. Dobře ví, jak to za těchto skvělých podmínek chodí. „Co více si kluci můžou přát – dodá vám to energii. Bylo by dobré, kdyby se před vyprodaným hledištěm hrálo pořád,“ culil se asistent trenéra Beranů.

Vyprodaný Lapač viděl výhru Vsetína. Berani se trápili v koncovce

Radostné chvíle momentálně nezažívá. Zlínští hokejisté jsou na 12. místě Chance ligy, na poslední Pardubice B mají náskok jen tři body. Pomalu se začíná i navyšovat ztráta na přední týmy soutěže, na druhou Třebíč mají manko deset bodů. „Neděláme dobře malé věci, dopouštíme se mnoha útočných faulů. V nerovnovážných stavech jsme špatní. Minule jsme dostali tři góly z přesilovky, teď jsme si v ní nepomohli žádným gólem, pomalu jsme si ani nevytvořili příležitost. Nejsme v tom nebezpeční,“ trápí Juríka.

Špatné období Beranů tak nabízí spekulace, zda se trenérský štáb Zlína Vlach, Jurík nebojí o své pozice. „Je to otázka na někoho jiného, ne na mě. Stát se ale může cokoliv,“ dodává bývalý útočník.

Zareaguje vedení Zlína podobně jako vedení Vsetína?