„Asi je to tady pro mě zakleté. Když člověk doma neuspěje, mrzí to dvojnásob. Konstelace pro mě nebyla příznivá. Nebyly výsledky, změny vždycky začínají u trenéra,“ je si vědom 57letý Stavjaňa, který byl po návratu Roberta Svobody převelen k juniorce.

Budete pokračovat?

Ne. Chtěl jsem dělat dospělý hokej. Nechtěl jsem teď pokračovat u mládeže.

Co vám působení u juniorů ukázalo o stavu mládežnického hokeje?

Samozřejmě jsem mládež sledoval, ale když hráče máte denně na očích a s kluky žijete, vidíte, jak málo jsou připravení na přechod do seniorského hokeje. Jak technicky, mentálně i kondičně. Je tam obrovská mezera a je potřeba, aby tyhle věci začali vstřebávat daleko rychleji a dřív. Nikoliv až v juniorském věku.

Co dnes děláte, kdy se sportovní dění jen pomalu probouzí po koronaviru?

Momentálně jsem doma, ještě nemám žádné angažmá. V dubnu jsem se ještě scházel s mládežnickými trenéry a probírali jsme všechny varianty, jak vše bude probíhat. Je to nesmírně citlivé téma. Spoustu lidí se cítí ohrožena. V takové atmosféře je těžké děti, mládežníky i dospělé do něčeho tlačit. Než se lidé vzpamatují, bude potřeba volnější přístup. Na druhou stranu není potřeba nikoho znásilňovat. Každý do toho dá, na co má. Ono se mu to vrátí.

Česká televize místo přímých přenosů vysílá archivní zápasy reprezentace i extraligy. Díváte se?

Ty poslední jsem nestihl. Byl jsem mimo Zlín, ale kamarádi volali, že to dávají, takže se dívala aspoň manželka. Ale zápasy Vsetína jsem viděl. To jsem měl čas, byla karanténa, dřepěli jsme doma, takže se člověk rád podívá. Je vidět, jak se hokej celý změnil.

V čem?

V posuzování hokeje, pohyb, bruslení, silová připravenost hráčů. V tomto je to strašně jiné. Má to nějaký vývoj, mění se pravidla. V připravenosti hráčů se jde do detailů, tehdy to bylo mnohem volnější.

Takže se i na staré zápasy díváte především z odborného pohledu, nebo si je vychutnáte jako fanoušek?

Samozřejmě si uvědomuji tyhle věci. Rozebírám si, jak se trénovalo tehdy a srovnávám si to s tím, jak se trénuje dnes. Vzpomínám si podrobně, jaké jsme měli přípravy. Vnímám to.