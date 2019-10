Jak chcete řešit krizi?

Řešíme to klasicky pohovory s hráči. Snažíme se jim vysvětlit situaci způsobem, aby se zbytečně nestresovali, na druhou stranu aby si uvědomili vážnost situace. To je jako když bojujete o přežití, musíte se chovat maximálně racionálně a v hlavách skládat všechno tak, aby to začalo fungovat. Samozřejmě si nebudeme nalhávat, že se současným kádrem převyšujeme většinu týmů v extralize. Kvalitou patříme do spodní poloviny tabulky. Pokud je tam adekvátní přístup, nasazení a bojovnost, dá se z toho vyždímat víc, než jsme dosud získali.

Budete měnit herní styl?

(Pousměje se.) Herní styl vychází z dovedností hráčů. Nemyslím si, že by to byl styl, který by se nedal zvládnout. Přecházet do úplné defenzivy si netroufám. Nastíněním jiných variant systému bylo vidět, že se v nich hráči necítí komfortně. Spíše jim vyhovuje, když agresivním přístupem nedovolíme soupeři hrát příliš kombinačně.

V Litvínově se ošklivě zranil Palmberg, šrámy mají i další hráči včetně dvou dlouhodobě zraněných opor Kašíka a Fořta. Jaký je aktuální zdravotní stav týmu?

Potřebujeme, aby si kluci vylízali poslední rány. Ať už to byl Lukáš Buchta (lehký otřes mozku) či Dufek (šití na tváři). Vůbec nevíme, jak to bude s Palmbergem. Z nemocnice byl sice propuštěn, ale čekáme na výsledky. Na středečním srazu uvidíme, jestli bude schopen pokračovat. Potřebujeme, aby se kluci dali zdravotně dohromady.

Jak jste prozatím spokojen s výkony největší letní posily Palmberga?

Při pohledu do statistik Rickard není rozdílovým hráčem. Od začátku přípravy bojoval s menšími zdravotními problémy, poslední měsíc se dal dohromady. Ovšem herní projev neodpovídá tomu, kvůli čemu sem přišel. Uvidíme, jaký to vezme směr. Samozřejmě se o tom bavíme i s jeho agentem. Mohl by být součástí nějakého souboru opatření, které nyní chceme udělat. Mám pocit, že kádr by potřeboval nějakou injekci. Nemůžu říci, že by kluci rezignovali, vidím spoustu snahy, ale koncovka je mizerná. Věříme, že se nám povede přivést někoho, kdo by s produktivitou pohnul.

Dá se tedy očekávat, že již tento týden nějaký trejd proběhne?

Věci probíhají. Dokud nebude něco hotového, nerad bych to komentoval.

Brankář Čiliak v každém zápase dostal tři a více gólů. Jak jste spokojeni s jeho výpomocí?

Marek toho v Kometě příliš letos nenachytal. Musím ale říct, že třeba v Litvínově ze začátku utkání chytal výborně. Poté ale sklouzl k mizérii celého týmu. Problém v Litvínově byl v tom, že jsme měli vést o tři, čtyři góly, místo toho to bylo jen 1:0. Dostal jsem pocit, že se hráči vedení bojí.

Hráči prý mají v pondělí a úterý zakázán vstup do kabiny. Proč?

Dva dny odpočinku dostali nejen proto, že hrajeme až v neděli (v Hradci Králové – pozn. aut.), ale především z důvodu větší rekonstrukce šatny. Byl bych ale rád, kdyby se kluci trochu uvolnili. Většina vypadá opravdu vystresovaně. Musí to vyhnat z hlavy, naučit se současnou nelehkou situací žít. Není to jednoduché, ale když to zvládnout v hlavách, mohou to dokázat i na ledě.

Jak vy vyháníte trudné myšlenky z hlavy?

Nevyháním je, protože je to moje práce. Hráče se na trénincích snažíme dostat do lepšího rozpoložení, řeším i věci okolo. Musíme pracovat na tvorbě kádru, díváme se po možných trejdech nebo doplnění týmu. Proto to z hlavy nepustím.

Cítíte i po porážce v Litvínově důvěru? Neuvažoval jste o rezignaci?

To nebudu komentovat.