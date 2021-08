Stavjaňa: Proti Zlínu je to pracovní záležitost. Prohru by si osobně nebral

Zažije speciální zápas. Zítra večer od 17.30 hodin se hokejový trenér Antonín Stavjaňa vrátí na Zimní stadion Luďka Čajky, kde v rámci Zubr Cupu povede své svěřence ze slovenské Nitry proti Beranům. Osobně však tento zápas až tak prestižně nebere. „Není to tak, že když nevyhrajeme, tak to budu brát osobně. Potřebuji vyzkoušet mladé kluky, jak hrají pod tlakem. Můžete trénovat, jak chcete, ale nikdy nemáte takový odpor jako v zápase. Pro mě je to spíše pracovní záležitost,“ přibližuje 58letý kouč.

Antonín Stavjaňa se zítra vrátí na místo činu. | Foto: Deník / Martin Břenek

Zatímco nejvyšší soutěž u nás se rozjede v pátek 10. září, na Slovensku to bude o dva týdny později. „Speciální to možná ještě bude v tom, že nás čeká soupeř z české extraligy. Ocenili bychom i zápasy s Třincem nebo Vítkovicemi, s těmito mančafty se nám ale nepodařilo najít termín,“ mrzí Stavjaňu. Ve Zlíně jste skončil předloni v říjnu. Jak se zpětně po necelých dvou letech ohlížíte za tímto působením?

Nevydařil se nám začátek sezony a příchod posil, resp. doplnění týmu. Jak to tak bývá, hráči hrají, zodpovědný ale vždy bývá trenér. Dle zkušeností a informací, jaké jsem měl, jsem se choval tak, abychom uspěli já i tým. Nedostal jste tehdy málo času?

Lidé, kteří rozhodují nade mnou, jsou taky pod tlakem, například mediálním. Vždy je bod, kdy se musíte rozhodnout, co udělat. Věci se kupily. Tomáš Fořt se zranil v nevhodný okamžik, několikrát jsme prohráli o jeden gól. Bývalý Beran Ondráček usiluje o místo v extralize Přečíst článek › Zítra vám s Nitrou na českém území začíná Zubr Cup. Jak se osobně na něj těšíte?

V přípravě jsme hledali zápasy tak, abychom to neměli daleko, což Morava pro nás ideálně splňuje. A pokud možno abychom měli zápasy se soupeři z extraligy i první ligy. Tento turnaj je tak pro nás optimální. Kromě extraligového Zlína odehrajeme zápasy s Havířovem a Přerovem, tedy špičkovými mužstvy z první ligy. Bude to pro nás dobrý zátěžový test. Od úterý do čtvrtka vás během tří dnů čekají tři zápasy. Máte tak před sebou hodně náročný program…

Když něco chcete, tak něco musíte obětovat. Pochopitelně by bylo jednodušší, kdybychom to v přípravě měli rozdělené, jedná se však o specifický turnaj. Rádi jsme ho však vzali. Měli jsme ještě domluvenou odvetu s Havířovem, zápas nám nakonec zrušili. Přesto máme před sebou týmy z Rakouska jako jsou Vienna Capitals, Graz nebo ze Slovenska Bratislavu. Branky posil nepomohly. Berani na úvod přípravy ztratili nadějně rozehraný zápas Přečíst článek › Máte zkušenosti se slovenským i českým hokejem. Kam byste v našich končinách zařadil Nitru?

Proti loňsku máme zcela jiný tým, odešlo nám 12 hráčů. Je tak těžké hodnotit, jak si budeme stát na Slovensku, loni jsme v nejvyšší soutěži skončili pátí. Mezi českou a slovenskou extraligou rozdíl ovšem je, ať už se hráčů či peněz týče. Tady je to spíše o tom se předvést, taková přestupní stanice za lepším hokejem do Ameriky nebo Skandinávie. Sezona vám začíná až na konci září. V jaké části přípravy se nyní nacházíte?

Začali jsme později. Trénovat tzv. do šuplíku by bylo zbytečné. V Čechách se minulý týden naplno rozběhly zápasy, toto tempo jsme mít nechtěli. Budete se poohlížet po hráčích nejbližších soupeřů?

Kádr určitě musíme doplnit, máme ho velmi úzký. Kdybychom s sebou nevzali hráče z juniorky, tak čtyři pětky nepostavíme. Soutěž na Slovensku začíná až za šest týdnů, je to tak ve fází hledání. Jsme rovněž ve spojení s agenty. Hráči z Česka jsou však pro Nitru možná finančně nedostupní.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu