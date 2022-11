Berani proti Vsetínu nakonec vstřelili jen jedinou branku, na brankáře Maxima Žukova tak včetně předchozího zápasu za 120 minut vyzráli pouze jednou. „Věděli jsme, že je to kvalitní vysoký gólman. Bohužel jsme mu dali jen jednu branku. A to je málo,“ hlesl smutně 21letý obránce.

Za ševce se prosadil teprve podruhé v soutěžním zápase. Nyní v čase 48:35 snížil na 1:2. „Čekal jsem, až se mi udělá prostor pro střelu. Vystřelil jsem, od kluků tam byla dobrá clona. Asi to byla cesta k úspěchu,“ zapřemýšlel se těsně po konci zápasu jediný střelec Beranů.

Branek určitě mohlo víc. Leckdy chybělo pomyslné štěstí, jindy větší důraz. „Nějaké šance jsme měli, skákalo to na brankovišti. Je škoda, že jsme je nevyužili. Domácí možná měli štěstí, každopádně ale byli obětavější. Vezeme nula bodů. Jsme zklamaní,“ pokračoval neveselým tónem někdejší mládežnický reprezentant.

Herní projev hostujícího mančaftu nebyl v některých fázích zápasu špatný, chyběly tomu však zmíněné branky. Berani si ke gólu nepomohli ani v žádné z přesilových her. „Utkání bych nehodnotil úplně zle, výsledek je ale takový, jaký je. Máme za sebou další porážku,“ poukazuje Suhrada na druhou prohru zlínského mančaftu v řadě, celkově pátou z posledních šest duelů. „Očekávání jsou velká, nechceme prohrávat, do zápasů dáváme maximum. Bohužel nám to nevychází. Hra byla lepší než s Jihlavou, pořád tam ovšem něco chybí.“

Proti Vsetínu se zlínští nemohli spolehnout na jednoho z nejproduktivnějších beků soutěže Daniela Gazdu. „Je to náš nejlepší obránce, defacto nejlepší hráč týmu. Chybí v přesilovce, na ledě. Umí rozhodnout zápas,“ poukazuje na schopnosti produktivního parťáka.

Ševci tak v sobotu večer nezvládli ani druhé letošní derby proti velkému rivalovi. V prvním duelu na Zimním stadionu Luďka Čajky padli 0:2. „Hráli jsme lépe než doma, zase nás ale porazili. Představili jsme se na horké půdě, za fantastické atmosféry. Děkujeme těm, co dorazili ze Zlína,“ dodává Jiří Suhrada.