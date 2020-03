„Odjel jsem na chatu, jsem v karanténě tady. U lesa je klid. Je tu nějaká práce se dřevem, takže se nudit nebudu,“ pousmál se spokojeně s patnácti góly nejlepší střelec Zlína v uplynulé sezoně.

„Na chatu jezdím i během sezony, pokud to jde. Čistím si takhle hlavu,“ prozradil 23letý Dufek svůj recept na dokonalý odpočinek.

Nouzovou situaci vnímá realisticky.

„Beru to, jak to je. Vždycky se informace dozvím, i když zprávy nesleduji. Rozhodně to nehltám, chci tady od všeho odpočinout. Proto ani nekoukám na internet,“ prozradil Dufek.

Na dovolenou vycestovat nemůže, doma se mu sedět nechtělo.

„V tomto čase někam odjíždíme. Kvůli virusu ale nikam nemůžeme, takže jsem to vyřešil takhle,“ vysvětlil Dufek poté, co v minulých dnech absolvoval výstupní individuální pohovory s trenéry Robertem Svobodou a Martinem Hamrlíkem.

„Původně jsme se měli sejít celý tým, ale nakonec tím, že se nemá scházet více lidí, vyřešili jsme to takhle,“ popsal český reprezentant.

Hodnocení to patrně bylo velmi pozitivní. V premiérové kompletní extraligové sezoně si vystřílel jednu z klíčových rolí v týmu. Do toho absolvoval v národním dresu začátkem února na Švédských hrách ve Stockholmu. Jenže dojem kazí nucený konec sezony.

„To určitě. Z individuálního hlediska se mi sezona povedla. Na vrchol sezony čeká každý hráč, je to škoda, hodně to kazí dojem, mrzí mě to. Zápasy play-off jsou nejvíce vypjaté, těšili jsme se,“ zalitoval Dufek.

Cíl v podobě účasti v play-off Berani splnili, desáté místo však nepovažují za maximum tohoto týmu.

„Po tom nepovedeném začátku je to úspěch, ale tým má navíc. Dá se říct, že se vše v lepší obrátilo až po změně trenérů. Od té doby, co přišel pan Svoboda, jsme se zvedli. Začali jsme vyhrávat, drželi jsme si konzistentní výkonnost. Pan Svoboda nás zná, o tom to je. Věděl, co kdo z nás potřebuje. Tohle nám pomohlo,“ dodal Dufek.