Tento gól přišel v pravou chvíli, první soutěžní trefa Martina Nováka v dresu Beranů byla vítězná! Zkušený útočník v pondělí večer uklidnil zlínské hokejisty, ve druhé třetině navýšil na 2:0. Hosté i jeho zásluhou zvítězili v Prostějově 4:1. „Teď mám jinou roli než dříve, jsem tu však rád. Doufám, že nezůstane u jednoho gólu, že v tom budu pokračovat,“ přeje si Novák.

Martin Novák. | Foto: pro Deník/Jan Zahnaš

Cíl byl po sobotní výhře s Frýdkem-Místkem jasný – navázat na toto vítězství a zapsat druhý úspěšný zápas za tři body v sezoně. „Bylo důležité, že jsme ustáli tlak domácích. Vletěli na nás, měli spoustu šancí, podržel nás však brankář. Pak jsme vstřelili gól,“ zmínil 34letý borec branku Aleksiho Salonena, který rovněž zaznamenal úvodní přesný zásah v barvách ševců.

Berani měli na začátku sezony problém s produktivitou, na vstřelení branky potřebovali hodně střeleckých pokusů. Dokumentoval to i sobotní zápas, ve kterém z 53 střel vstřelili jen dva góly.

Teď vše bylo jinak, na čtyři branky potřebovali jen 18 pokusů mezi tři tyče. „Týmu s převahou tam občas nic nespadne, dostane lekci z produktivity. Sami jsme v předchozích zápasech měli hodně střel, nedávali jsme góly. Je důležité, že se nám to z takto malého počtu pokusů povedlo. Doufám, že to tam bude padat dál, že budeme vyhrávat,“ burcuje někdejší útočník soupeře

Svěřenci Miloše Říhy v posledních dvou utkáních obdrželi jediný gól. Po sobotní nule Daniela Hufa měl o dva dny později k ní blízko také jeho mladší brankářský kolega Michal Kořének, který proti Jestřábům obdržel gól až v 47. minutě. „Dali jsme si za úkol, že chceme hrát na nulu dozadu, málem se nám to i podařilo. Chceme dobře bránit, v posledních zápasech nám to i šlo,“ těší Martina Nováka.

Jak to vypadá, špatný začátek do sezony je minulostí, po třech prohrách přišly dvě výhry. „Začátek jsme měli špatný, nebyl prostor na paniku. Potřebovali jsme jednu výhru, odpíchnout se. Hlavně je důležité na to navázat,“ velí směrem k dalším utkáním.

Za vzestupem ševců stojí i finské trio Salonen, Paukku, Huhtela, které v průběhu září posílilo zlínský klub.

Novák nové akvizice pouze vítá. „Jsem za to rád. V Českých Budějovicích jsme měli hodně cizinců, ať už to byli Kanaďani, Američani nebo Švédi. Trošku si i osvěžím angličtinu, člověk se může i podívat na to, jak vypadají hokejisté z jiné země,“ usmívá se závěrem autor vítězné trefy proti Prostějovu.