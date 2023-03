Jen bezmocně rozhazovat rukama mohli ve finálovém utkání na ledě Karlových Varů sledge hokejisté Zlína. V boji o zlato sice dvakrát vedli, zápas je však stala hluchá pětiminutovka před druhou sirénou, kdy čtyřikrát inkasovali, z toho zlomovou trefu po hrubé chybě rozhodčích. Kapitán Ligda už jen ve třetím dějství korigoval na konečných 3:6.

Sporný gólový moment při finále sledge hokeje | Video: SHK Lapp Zlín

Moravané cítí po druhém prohraném finále křivdu. Porážku sice na sudí nesváděli, situace z konce druhé třetiny je ale pořádně rozohnila.

Čároví rozhodčí Motl s Červenkou za nerozhodného stavu 2:2 nejprve přehlédli ofsajd při přechodu domácích do pásma, načež fatálně chyboval hlavní sudí Jakub Suchý. Karlovarský kapitán Michal Geier se ocitl v brankovišti, rukama odhodil betony gólmana Pastuchy a bezmocného zlínského brankáře pohotovou střelou překonal domácí Veselý.

Rozhodčí z lázeňského města, jenž se po utkání podle informací Deníku na facebooku chlubil fotkami ze zápasu, celou situaci bez rozpaků uznal a totálně tak zkazil vyrovnanou bitvu hranou v pěkné kulise.

„Podle mého názoru hráč Varů byl v brankovišti a bránil brankáři v zákroku. Rozhodčí nám to nějak vysvětlil, tak to musíme akceptovat no," kousal křivdu trenér SHK Lapp Zlín Tomáš Sedláček.

Moravané rozhozeni touto situací za zbývající čtyři minuty do sirény inkasovali ještě třikrát a napínavé finále bylo fuč. „Ve třetí třetině jsme na ně vletěli, chtěli jsme to ještě zdramatizovat, třeba i otočit, ale bohužel, nebylo nám přáno. Vary proměnily, co jim bylo nabídnuto, těžily z rychlý brejků. To rozhodlo," míní Sedláček.

Podobně viděl finálovou sérii kapitán vicemistrů Marian Ligda. „Prohráli jsme si to vlastními chybami. Nebyli jsme horším týmem, ale jednoduše jsme nebyli efektivní v zakončení a nabídli jsme soupeři čisté šance, kde tým, jako Karlovy Vary, dá ze šesti nájezdů sedm gólů," prohlásila opora Zlína.

Celkové hodnocení sezony je však pro Moravany určitě pozitivní, jak uznává trenér Tomáš Sedláček.

„Musím hodnotit jen kladně. Hlavně chci poděkovat všem klukům za odvedenou práci po celou sezonu. Na podzim jsme měli marodku, zranění a horko těžko jsme si představovali, že se do finále dostaneme. Kousli jsme se, udělali jsme to, takže spokojenost. Jsme vicemistři, více než mistři, jako máme na čepicích. Ano, končíte prohraným zápasem, což je taková pachuť, ale za pár dní to odezní ve sladkou medaili," ví zlínský kouč a dodal poděkování fanouškům, kteří zavítali přes celou republiku na boj o zlato.

Sledge hokejisté Zlína se tak v soutěžním ročníku 2022/2023 ověsili stříbrnými medaili, které jim patřily naposledy v roce 2011. Od té doby všech šest účastí ve finále proměnili v zisk mistrovského titulu. Až letos, po dlouhých dvanácti letech, se vrátili k ušlechtilému kovu bílé barvy.