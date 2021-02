„O podobné metě se mi na začátku kariéry, kterou jsem odstartoval před čtvrtstoletím, ani nesnilo. Je to skvělý pocit. A rozhodně ještě nekončím!“ směje se 45letý muž v pruhovaném, jemuž aktuálně na „prvního“ Vladimíra Šindlera (895), předsedu komise rozhodčích, schází necelých 140 duelů. „Sílu a chuť ještě mám, chtěl bych se mu přiblížit. Uvidíme, zda mi to ale Vladimír dovolí,“ směje se od ucha k uchu René Hradil.

Nedělní utkání bylo pro něj sváteční.

„Na zlínském zimáku a ledě samozřejmě o mé metě nikdo neměl ani tušení, to by nedělalo dobrotu. I já bych byl pak zbytečně pod tlakem. Ale mí kolegové a kamarádi, co se mnou pískají, o tom věděli. Dal jsem jim o tom totiž dva tři dny dopředu vědět,“ přiznal zkušený sudí, který kvůli zlomenému nosu v rozehrané sezoně vynechal jen tři kola.

Tušíte, kolik jste dohromady ve své kariéře odpískal utkání?

O tom jsem se už několikrát s kolegy bavil, ale žádné statistiky v tomto směru neexistují. Ale podle mého odhadu to již budou více jak dvě tisícovky. Tedy včetně těch horských a amatérských lig, na kterých každý na úvod své kariéry v mládí začínal.

Jak jste na tom bruslařsky? Hokej jste hrál do 20 let…

Dobré bruslení je základ kvalitního rozhodčího. Když nemáte dobrý pohyb po ledě, nevidíte, co byste měl vidět. Popravdě jsem vždy patřil k těm lepším bruslařům a i nyní slýchávám na testech a od delegátů, že mám stále velmi dobrý pohyb, i když léta přibývají. Na bruslení si potrpím, pořád na něm pracuji a snažím se v rámci možností zlepšovat.

Nálada v rozhodcovské kabině byla v neděli ve Zlíně sváteční?

Tak trochu, ale hlavně až po skončení zápasu! Jsme profíci, příprava a průběh byl tradiční. Po utkání mi ale kolegové čároví schovali na památku závěrečný puk, který polepili daty kdy, kde a co. Podobných puků již mám několik – z prvního finálového rozhodujícího zápasu Slavie s Karlovými Vary, z 500. a 700. zápasu. Dokonce od kolegů z Liberce mám i ten, který mi nedávno zlomil nos. Ten nyní zdobí poličku mé dcery, ostatní mám v pracovně. (smích)

Pozápasová oslava se konala?

Ano, ale v malém a v rámci všech epidemiologických opatření. Manželka s dětmi nachystaly bohaté občerstvení, dokonce jsme si stihli dát i nějakou štamprli slivovice. Vše ale proběhlo s mírou, hned ráno jsme totiž měli naplánované testování na covid. Každopádně kolegové mě za to vše chtěli odměnit dvěma žulovýma kostkami, které jsem ale ještě před odchodem z kabiny odhalil ve svém batohu. Tak jsem je nenápadně přesunul do báglu kolegy, který se zrovna sprchoval. Doma se pak jeho manželka divila, co si to ze zápasu přinesl. (smích) Takové legrácky jsou i u nás normální, já už jsem v tomto směru poučen a vždy ve střehu. (smích)

Jak se vám povedl zápas?

Popravdě se mi lépe pískají zápasy celků z vyšších pater tabulky. Hráči si tam více věří, méně chybují. Naopak ti zespodu kolikrát z frustrace dělají chyby, které jsem v minulosti u nich neviděl. Ve Zlíně to byl standardní zápas se šťastným koncem pro hosty. Takový je hokej.

Jakou máte ještě motivaci a cíl v soudcování?

Hokej mě pořád baví. Když byla delší přestávka, uvědomil jsem si, jak moc mi chyběl. Zatím o konci neuvažuji, rád bych ještě dvě tři sezony pískal.

Reálně, komu se může podařit překonat rekord Vadimíra Šindlera?

Popravdě současná trojice rekordmanů dlouho v čele nezůstane. Už se za námi ženou mladší vlčáci, kteří dokáží počty posunout přes tisícovku. Aktuálně k tomu má asi nejblíže Robin Šír, který ve 37 letech před dvěma týdny odřídil již 700. utkání. To je žhavý aspirant.

Jak je na tom vůbec váš nos? Vaše zranění patřilo zatím mezi sudími letos k nejvážnějším. Nepletu se?

Je to tak. Ale už je naprosto v pořádku a je snad i rovný. (smích) Ale samozřejmě, že si mě kolegové dlouho dobírali.

Nejvíce odpískaných utkání v extralize (k 22. 2. 2021)

1. Vladimír Šindler 895 utkání

2. René Hradil 756 utkáních

3. Milan Minář 755 utkání