„S mladými se mnohem víc pracuje,“ vypozoroval rozdíly mezi českou a finskou výchovou bek Suhrada, který si po juniorské bronzové medaili s Lahti přivezl zlato také z mistrovství světa juniorů v in-line hokeji v Barceloně.

Jak jste se vlastně do země tisíců jezer a také úřadujících mistrů světa dostal?

Když jsem hrál ještě ve Zlíně, před play-off za mnou přijel můj agent pan Vůjtek, pobavili jsme se, co příští rok a nabídl mi, že bych mohl jít na tri-out. Týden trénujete v domluveném klubu, je tam i nějaký zápas. Řekl jsem si, že nemám co ztratit. Hned po kempu mi trenér juniorky, který nás sledoval, mi řekl, že by mě tady rád měl. Poté už jen pan Vůjtek vyřešil smlouvu. Po Hlinkově memoriálu jsem nastoupil.

A nakonec z toho byla placka v podobě juniorské bronzové medaile…

Byla to parádní sezona. Měli jsme velmi dobrý tým. Ani jsem to nečekal. Lahti totiž nikdy nebývalo tak vysoko, co jsem se díval a bavil s kluky. Ale chytli jsme začátek, vyhráli jsme kolem patnácti zápasů v řadě. Měli jsme bodový náskok, v podstatě celou dobu jsme byli první. Po Vánocích nám to už nešlo, ale stejně jsme první šestku udělali. Nakonec jsme prohráli až v rozhodujícím zápase. Pak už byl jen jeden zápas o třetí místo.

Také áčko postoupilo do play-off, takže převládala spokojenost?

Vloni postoupili z předkola do čtvrtfinále, kde nakonec vypadli. Letos jsme ve čtvrtfinále vyřadili Helsinky, ale pak jsme dostali Kärpät Oulu, kteří patří nejen v mládeži k jednomu z nejlepších týmů. Pro Lahti to byla velmi dobrá sezona.

Potkával jste se během vzájemných zápasů právě s Kärpätem Oulu s jiným odchovancem Zlína Zdeňkem Sedlákem. Pomohl vám na začátku?

Zdeněk mi hodně pomohl, říkal mi, co od toho mám čekat, jak to ve Finsku chodí. Ze začátku mi pomohl dost. Hrávali jsme proti sobě. Po zápase jsme pokecali. Do Oulu je to daleko, potkávali jsme se jen při vzájemných zápasech, byli jsme od sebe strašně daleko. Občas přišel za mnou i na hotel.

V Lahti chytal za áčko také 19letý brankář Jakub Škarek. S ním jste se potkával?

Ze začátku, když jsem tam přijel, tak jsem u něj čtyři noci spal. Už tam trénoval, dost věcí věděl, takže mě také nasměroval. Když jsem chodil na tréninky s áčkem, sním i s Hynkem Zahornou jsem se hodně bavil.

Možná jediná kaňka sezony je, že jste se byť jako obránce střelecky neprosadil. Co vám na to říkal váš otec, někdejší hokejový střelec?

Taťka mi ze začátku říkal, abych si to moc nebral. Sice jsem obránce, ale snažím se víc hrát do útoku. Byl jsem v týmu o dost mladší, hrál jsem i o tři roky staršími kluky. Hrával jsem sice dost, ale na přesilovkách jsem jen zaskakoval, když někdo šel hrát výš. Jednu dobu se mi dařilo, v listopadu a prosinci jsem hrával hodně. Jen gól mi tam nepadl. To se nedá nic dělat.

Cítím, že vás to mrzí…

Po sezoně mě to mrzelo, že jsem gól nedal, ale pořád jsem se snažil nebrat do hlavy, abych na ledě se pořád držel hry a nesnažil se ten gól dát za každou cenu. Říkal jsem si, že bych měl být trpělivý, že se to stane.

Jak jste pocítil rozdíl mezi českou a finskou cestou výchovy?

Ve Finsku se s mladými kluky mnohem víc pracuje. Většina týmu nechodí do školy, takže tréninky jsou dopoledne i odpoledne. Je tam víc času trénovat a zdokonalovat se v detailech, což v zápase jde pak vidět. Finové to mají víc zmáknuté. Ráno jsou tam třeba speciální tréninky na dovednosti, bruslení i střelbu. V poledne jsou pak týmové tréninky, kde nacvičujete věci do zápasu. Zároveň se trénuje i víc na suchu, což jsem za sebe také pocítil.

V Lahti je prý pověstné vybíhání sjezdovek. Týkaly se i vás?

No, občas jsme vyběhli na biatlonovou dráhu. Když bylo ještě teplo, občas jsme tam ještě šli. Když byla zima, tak už ne.

Co vám dalo nejvíc zabrat?

Ze začátku, první měsíce jsem si musel na intenzitu zvykat. Chodil jsem domů unavený. Ale za měsíc si na to zvyknete a už to tak ani neberete. Pak už to bylo v pohodě.

Četl jsem jeden z rozhovorů s Jakubem Škarkem, kde tvrdil, že neslyšel Finy si na nic stěžovat. Potvrdíte to?

Jo. Když jdete na trénink, nebo do posilovny, trenér vás jen upozorní, že děláte něco technicky špatně. Ale rozhodně vám tam nikdo nestojí za zády a nedohlíží, jestli trénujete nebo ne. Je to jiné v tom, že všichni se chtějí zlepšovat. Nikdo tam nestojí za rohem, nic neošidí.

Přece jen u nás si kluci rádi odfrknou, zanadávají. Musel jste si na tenhle styl zvykat?

Největší rozdíl je v té intenzitě. I u nás je to náročné, když naplno uděláte předepsané počty cvičení. Finové ale mají mentalitu, že je ani nenapadne nic ošidit.

Finové se ani nebojí dávat šanci mladým talentům v áčku. Cítíte šanci se prosadit v SM-lize?

Když jsem s áčkem trénoval, trenér mi řekl, že budu s nimi jako osmý obránce. Měsíc a půl jsem tam trénoval, byla to příjemná zkušenost poznat, jak to chodí v áčku. Kluci mě brali v pohodě, radili mi i společně s trenéry na ledě, co mám dělat.

Jaký je Ville Nieminen, legenda klubu i celého finského hokeje, vítěz Stanley cupu s Coloradem z roku 2001 a vicemistr světa z roku 2006?

Společně s ním i asistent trenér Pasi Nurminem (bývalý gólman Atlanty a v současnosti částečný vlastník klubu – pozn. aut.) hrál v NHL, zkušenosti mají velké. Áčko Lahti mělo velmi mladý tým a dostali se do čtvrtfinále. Už jen jejich práce vypovídá, jak kvalitní trenéři jsou. Jsou v pohodě, nejsou zákeřní.

Lahti je statisícové město v jižní části Finska, jen o něco větší než rodný Zlín. Z tohoto pohledu jste si zvykat nemusel?

Město je opravdu stejné jako Zlín. Není velké, všechno je kousek. Určitě jsem tam poznal spoustu dobrých a pěkných částí města.

Zkoušel jste se učit náročnou Finštinu, nebo jste si vystačil s angličtinou?

Všichni trenéři i kluci v kabině umějí většinou dobře anglicky, takže jsem ji používal. V knížkách s Finštinou jsem rozhodně neležel. Pochytil jsem jen pár frází.

Jak jste na tom se školou?

Dělám ji dálkově u nás ve Zlíně, nyní jdu do třeťáku. Když jsem do Zlína přijel na pár dní, zašel jsem do školy na nějaký test nebo zkoušky. A poté až po sezoně jsem ročník naštěstí dobře dokončil.

Rodiče za vámi vyrazili?

Hned v říjnu za mnou přijela mamka se ségrou. Taťka nemohl, musel pracovat.

Po sezoně na ledě jste pokračoval i na kolečkových bruslích. S juniorskou reprezentací jste se stal mistrem světa v in-line hokeji v Barceloně. Co dovedlo náš tým k zisku zlatých medailí?

Těší mě, že se nám podařilo přerušit dvouletou pauze bez pořádného úspěchu. V Barceloně jsme měli skvělé mužstvo a výbornou partu. V sestavě nevyčnívala žádná výrazná individualita. Ve všech zápasech jsme se spoléhali na týmový výkon.

Jaká byla atmosféra okolo šampionátu v Katalánsku?

Zápasy se hrály ve dvou halách u moře. O mistrovství světa byl zájem. Na utkání chodila spousta diváků.

Jak jste titul mistrů světa oslavili?

Žádné bujaré oslavy se nekonaly. Po finále jsme byli dost unavení. Proto jsme si dali lehkou společnou večeři a kolem půlnoci jsme šli spát. Brzy dopoledne jsme totiž odlétali domů do Česka.

Vizitka klubu Lahti Pelikans

Současný klub s pelikánem ve znaku byl založen v roce 1996, ale jeho historie sahá až do roku 1891 pod názvem Viipurin Reipas. Největším úspěchem klubu je stříbrná medaile ve finské SM-lize z roku 2012. Z českých hráčů zanechal v klubu největší stopu Radek Smoleňák. Největší legendou je Kari Eloranta, bývalý hráč NHL a stříbrný medailista z OH 1988.

Lahti je stotisícové město v jižním Finsku.. Leží na jižním okraji jezera Vesijärvi. asi 100 km od Helsinek. Město má železniční spojení s ostatním většími finskými městy. Do Helsinek vede i dálnice.

Lahti společně s Kuopiem je hlavním zimním a horským centrem. V obou městech se také koná mistrovství světa ve skocích na lyžích. Lahti se navíc může pyšnit nejstarším skokanským můstkem ve Finsku, který pochází z roku 1880. Co se týče běžeckého lyžování, konalo se zde již šestkrát mistrovství světa.