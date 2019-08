Stejný dres bude od nadcházející sezony oblékat i 18letý odchovanec zlínského hokeje Jiří Suhrada, který byl v uplynulém ročníku součástí konkurenčního Lahti Pelikans.

„Agent pan Vůjtek mi zavolal, že má pro mě nabídku, protože se o mě zajímá Tappara Tampere. Řekl mi, že mě chtějí. Přišlo mi, že v Lahti jsem byl, nechci říct nechtěný, ale měli šest obránců a nebyl jsem tam ani na letní přípravě. Tappara projevila zájem, za což jsem byl strašně rád. Hned jsem souhlasil,“ pochvaluje si reprezentační bek.

Ačkoliv Suhrada získal s juniorkou Lahti bronz, v hierarchii finského je na tom historicky lépe čtrnáctinásobný šampion SM-ligy.

„Tappara je slavnější klub, ale i vloni za Pelikans jsme vytvořili velmi silný tým a došli jsme až do semifinále. Ale ve finské juniorce je to o něčem jiném, hráči se tam často mění, starší odcházejí a někteří přestupují z týmu do týmu. Ale určitě si těším, jak to bude vypadat s kluky, se kterými budu hrát. Už se nemůžu dočkat, až nastoupím za Tapparu,“ je nedočkavý Suhrada, který už vloni trénoval s áčkem Lahti.

Postupně by se měl posouvat mezi elitu a hrát seniorský hokej také ve třetím největším, dvousettisícovém městě Finska.

„To se uvidí. Normálně jsem dostal smlouvu, ale začnu v juniorce a uvidíme, jak se mi podaří začátek. Ale do chlapského hokeje už bych chtěl. Ve Finsku je to nastavené tak, že ještě příští rok bych mohl hrát na výjimku s kluky o dva roky staršími. Ve Finsku je juniorka na vysoké úrovni, ale určitě bych si rád zahrál za chlapy. Musím ukázat, nějak se projevit, že hraji dobře a jít nahoru postupně,“ ví Suhrada.

Šanci má slušnou. Finové jsou pověstní, že tím, že dávají šanci talentovaným hráčům.

„V Lahti jsem byl branný od listopadu do půlky prosince jako osmý bek v áčku. Měsíc a půl jsem s nimi trénoval, byla to super zkušenost. Přece jen se pak cítíte lépe, když se vrátíte do juniorky,“ vycítil Suhrada.

Posledním z řady českých hráčů, kteří působili v dresu „Popravčích“, byl brankář Dominik Hrachovina. Brněnský rodák v letech 2016 a 2017 slavil poslední dva mistrovské tituly klubu.

„V Tappaře je za boha, naši tátové se znají, hráli spolu in-line hokej a když jsme byli menší, potkávali jsme se. Takže díky němu znám Tapparu nejvíc,“ vysvětloval Suhrada.

Titul však s Tapparou vyhrál i jiný zlínský odchovanec, někdejší obránce Jiří Marušák v roce 2003. Na sezonu 1999/2000 tam z Baťova města také odcházel někdejší útočník Roman Meluzín, který se do klubu ještě vrátil na závěr sezony 2001/2002 z Třince.

„To jsem nevěděl, ale vyzvídat od nich nebudu. Zeptám se Dominika, on mi rád poradí. Navíc je tam i Martin Hugo Has, který tam už bude třetím rokem,“ zmínil Suhrada 18letého reprezentačního a nyní už i klubového parťáka, který je už na soupisce A-týmu.

„Spolu jsme hrávali v osmnáctkách nějaké zápasy, ale byl draftovaný (Washingtonem Capitals – pozn. aut.), takže uvidíme, kam ho Tappara pošle a kde bude hrát,“ poznamenal Suhrada.

Finská soutěž úřadujících mistrů světa je v kurzu. Láká už od dob Fleuryho, který tenkrát v čtyřiadevadesátém posbíral v deseti zápasech 17 kanadských bodů (8+9).

„Ve Finsku prošlo a ještě projde hrozně moc kvalitních hráčů, protože finská liga je vysoce kvalitní soutěž a jedna z nejlepších v Evropě. Když hráči NHL mají výluku, míří právě do KHL, finské nebo švédské ligy,“ všiml si Suhrada.