ROZHOVOR/ V popisu práce nemá za úkol rozhodovat zápasy. Sám dobře ví, že je sváteční střelec. Přesto včera podruhé v kariéře zažil bek Zlína Dalibor Řezníček dvougólový večer. Téměř před pěti lety na podzim mistrovské sezony 19. listopadu 2013 dvěma zásahy pomohl zničit Chomutov 7:1, včera jeho rychlopalbu od modré čáry odnesla Mladá Boleslav.

Dalibor Řezníček | Foto: Deník / Libor Kopl

„Vybavuji si to, tolik gólů zase nedávám. Pamatuji si snad každý gól,“ rozesmál se sedmadvacetiletý Řezníček, který po včerejšku nastřílel v extralize 15 gólů v 336 odehraných zápasech.

Bylo to tenkrát podobné?

Myslím, že tam byl také gól z přesilovky. Teď už zbývá jen dát hattrick. Ale hlavně, že jsme vyhráli.

Dnes obě situace byly jako přes kopírák? Přesilovka a rána od modré čáry..

Byli jsme na přesilovku určení. Říkali jsme si, že je musíme přehrávat. Dobře hrají rychlý přístup, vyšlo to na mě a poslal jsem to tam. Kluci dobře stínili před brankou. Super, že to tam padlo.

Osobní rekord na sezonu máte zatím čtyři góly. Chcete ho překonat?

(směje se) Bude to znít jako klišé, ale budu rád, když budeme vyhrávat. Když mi tam spadne nějaký gól, bude to jen dobře. Pro mě to není důležité.

Nyní vám přesilovky docela vyšly, že?

Snažíme se je trénovat. Když tam něco spadne, je to super. Od toho se můžeme odpíchnout. Určitě to vždycky pomůže, pak se lépe dýchá.

Nebyly však závěrečné nervy, kdy Mladá Boleslav dvěma góly snížila, zbytečné?

Byly, tohle si musíme pohlídat. Dostali jsme tam dva zbytečné góly. Ještě jsme se třepali o výsledek. Naštěstí to vyšlo. Příště to vyjít nemusí. Musíme se z toho poučit.

Podcenili jste závěr?

To bych neřekl. Oni celý zápas dobře bruslili, dvakrát nám ujeli, dvakrát jim to tam spadlo. Možná jsme měli hrát ještě poctivěji. Naštěstí jsme to uhráli. Je dobře, že máme tři body. Věřím, že v neděli proti Olomouci urveme další.

V Mladé Boleslavi došlo na výměnu trenérů. Bylo to na ledě cítit? Hrála jinak, než jste zvyklí?

Letos jsme s nimi hráli první zápas, nevíme, jak hráli předtím. Určitě se snažili hrát stejně, jak jsou zvyklí. Tedy agresivně, dobře zezadu. Byli nepříjemní, dobře, že jsme to zvládli a odskočili jsme jim.

Všímali jste si na ledě Davida Šťastného, ještě vloni vašeho spoluhráče?

Moc jsme to neřešili. Víme, že je to nepříjemný hráč, dostal se ve třetí třetině do šance. Naštěstí mu to tam nespadlo. Dobře pro nás.

Ačkoliv jste v první třetině vedli 2:1, podržel vás gólman Sedláček, který tam měl dost těžkých zákroků…

Tam dobře bruslili, přečíslovali nás. Pak jsme se už lépe zatahovali dozadu, už jsme to hráli lépe. V první třetině nás Sedlo podržel. Nebýt jeho, mohli jsme klidně prohrávat.