„Skvělé je pro nás rovněž pokračování Tomáše Žižky, zvláště do takto těžké sezony,“ poukazuje Svoboda na obnovený sestup v nejvyšší soutěži, kterou si po postupu Kladna zahraje patnáct účastníků.

Během nadcházejícího ročníku bude k vidění 56 kol. Trenéři zlínského mužstva však kvůli tomu letošní přípravu speciálně nesestavovali. „Je to zanedbatelné, na tohle se vůbec nedíváme. Nijak nekalkulujeme, nemyslíme si, že by to byla zásadní změna,“ odmítá Robert Svoboda.

Důležité pro jeho svěřence naopak bude zachytit úvod extraligy, kterou zahájí v pátek 10. září na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Litvínovu. „Každou sezonu je nejdůležitější vstup do soutěže, aby mužstvo chytlo rytmus. Věříme, že budeme dobře připraveni. Program je ze začátku svižný, tři zápasy týdně,“ poukazuje na devět zápasů Beranů v průběhu měsíce září.

Loňská nevšední sezona Zlínu nevyšla i vinou velké marodky, čehož jsou si v klubu dobře vědomi. „Museli jsme na to reagovat, bylo toho hodně. Posílili jsme rehabilitační část, ještě více jsme se tomu věnovali. Chceme, aby nám nic v tomto nebránilo. Stěžejní je, aby kádr víceméně zůstal zdravý.“

Momentální situaci si zkušený trenér může pochvalovat. „V letní přípravě jsme vyšli vstříc hráčům, kteří měli zdravotní problémy, přípravu měli zaměřenou více individuálně. Směřovalo to k tomu, abychom se na začátek přípravy na ledě všichni sešli v pořádku,“ vyplnilo se Svobodovi přání.

Zlínští borci se však na ledové ploše proháněli už v rámci suché přípravy. Mělo to přitom hned několik důvodů. „Jednalo se o nacvičování technických věci, které se můžou trénovat neustále. Za druhé to rozbilo stereotyp přípravy, pro kluky to bylo oživení,“ shledává jasná pozitiva této novinky.

„Zároveň jsme měli kratší dovolenou, pauza nebyla tak dlouhá, na led jsme naposledy vyjeli 7. července. Teď to vypadalo, jako když jsme končili,“ usmíval se spokojený Svoboda.

Berany první přípravný zápas čeká 12. srpna na ledě Vítkovic. V té době by už mohli znát nového kapitána. „V hlavě máme lídry, kteří připadají v úvahu,“ přiblížil lodivod zlínské lavičky.

Volba však ještě neproběhla. „Spíše to připadá k hráčům, kteří tady mají historii,“ uzavřel Robert Svoboda.