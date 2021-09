Psalo se 14. září 2018 a zlínští hokejisté úspěšně zahájili sezonu 2018/2019. V posledních třech letech jim však tento vítězný duel schází, včetně toho pátečního proti Litvínovu. A to i vinou rozdílného počínání v přesilových hrách –⁠ zatímco Verva zužitkovala dvě, domácí nevyužili ani jednu ze sedmi nabídnutých šancí. Sami naopak jednou v početní převaze inkasovali. „Zamrazilo nás to," přiznává Svoboda.

Největší bolístkou úvodního kola Beranů však bylo samotné počínání při této výhodě. Zkraje druhé třetiny dokonce zahodili čtyřminutovou šanci pěti proti čtyřem. V zápase si dokonce vyzkoušeli i dvojnásobnou početní převahu. „Pro nás je to o to těžší, že nám vypadli Ondra Němec a Jirka Suhrada. Ondra je centrální figura, chyběl nám hodně, musel tam naskočit Dan Gazda, který přesilovky v podstatě netrénoval. Proto máte „special teams". Soupeř toho využil. Není to jednoduchá situace," připouští lodivod zlínské lavičky.

S Berany to ve druhé třetiny vypadalo nevalně –⁠ prohrávali 0:3, před úspěšnou trenérskou výzvou domácích to dokonce vypadalo na stav 0:4. Utkání nakonec ještě pořádně zdramatizovali, v závěrečném dějství za stavu 2:3 byli trefu od vyrovnání. Kolikrát už scházelo pomyslné štěstí. „Tým musíme pochválit, že to nezabalil a bojoval do konce, rozhodlo se až v závěru utkání. Do sezony jsme chtěli vstoupit vítězně, nepovedlo se to. Nedá se nic dělat. Budeme bojovat dále," snaží se Robert Svoboda co nejdříve zapomenout na prvotní neúspěch.

Berani do zápasu nastoupili se sedmi beky, dohrávali však pouze s pěti z nich. Zatímco Ondřej Němec musel odstoupit už během úvodní desetiminutovky, jeho mladší parťák Jiří Suhrada dohrál po zásahu holí do obličeje ve druhém dějství. „Ondra je v kabině. Suhy jel na ošetření, má zranění v obličeji," přiblížil Svoboda těsně po konci zápasu na tiskové konferenci.

Do utkání proti Litvínovu ještě nezasáhl bývalý kapitán mužstva Tomáš Žižka, což by se však brzy mohlo změnit. „Doufáme, že to bude už v dohledné době. Budeme se muset domluvit, zda je připravený. Musíme to vyřešit," uzavírá Robert Svoboda.