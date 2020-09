„Pro nás se jedná o výsledkové zklamání. Nemyslím si, že by soupeř byl lepší. Hráli jsme aktivně, snažili jsme se. Výsledek je pro nás krutý,“ mrzelo hlavního trenéra zlínského výběru.

„Samozřejmě s námi zatřepal náskok soupeře. Třetí branka nás úplně srazila. Nicméně jsme se povzbuzovali, že to můžeme změnit, bohužel jsme si ani moc nepomohli přesilovkami. Týmu však nemáme co vytknout. Byla tam snaha, bojovnost. Hodně šancí skončilo na hostujícím brankáři,“ vysekl Svoboda poklonu Branislavu Konrádovi, který Olomouc podržel při klíčových okamžicích ve druhé a třetí třetině.

Berani po úvodním dvouminutovém tlaku inkasovali z první střely soupeře na branku. Po šesti minutách už prohrávali 0:2.

„Úvod jsme přitom měli kvalitní, nechyběl tam od nás forčeking. Měli jsme příležitosti, které si zasloužily vstřelenou branku. Co se týče jejich dvou gólů, tak to nebyly ani vyložené šance,“ připomněl hlavní trenér Zlína trefy Viléma Buriana a Jakuba Navrátila.

Berani se v průběhu zápasu prezentovali slušnými pasážemi. Jejich příležitosti často vyplynuly z velkého tlaku, střelecky jim však bylo přáno až ve třetí třetině.

O první trefu zlínských hokejistů v novém ročníku extraligy se v čase 45:32 postaral Pavel Sedláček, který překvapil Konráda.

„Za stavu 1:3 jsem cítil, že ještě máme šanci s výsledkem něco udělat. Hráči poté však už byli podrážděni, do toho přicházela čím dál větší nervozita. V závěru jsme se připravili o přesilovou hru, do konce zápasu ještě zbývaly čtyři minuty. Mohli jsme se porvat v power-play. Není se však co divit, emoce v podobných zápasech s hráči cloumají,“ uvědomuje si Svoboda.

Zlínští hokejisté už v neděli sehrají druhé kolo extraligy. Od 15.00 hodin budou o první body do nové sezony bojovat na pražské Spartě.

„Musíme zlepšit produktivitu. Až na nějaké drobnosti naše hra nebyla špatná. Takové záležitosti poté už plynou ze vzteku a nervozity. Závěrečná třetina v pásmu soupeře přinesla dobré věci a těžké střely. Bohužel jsme se neprosadili. Budeme věřit, že tato hra nás přivede k úspěchu. Na hře nebudeme měnit nic. Na Spartu se budeme chystat znovu trochu jinak, čeká nás venkovní utkání. Bude to jiný soupeř. Svoji herní filozofii však máme bezpochyby srovnanou,“ dodal 53letý kouč.