„Spím špatně, ale ne kvůli tomu, že nastupuji zpátky k týmu, ale kvůli úplňku,“ pousmál se 51letý Svoboda. „Ten první nástup do funkce byl mnohem těžší a překvapující, protože jsem nevěděl, co od toho čekat. Teď už mám srovnané myšlenky,“ prokázal staronový zlínský kouč po svém divokém nástupu klid a nadhled.

Pomohl vašemu návratu pocit, že by vás mužstvo chtělo zpátky?

S kluky jsem se nerozešel ve špatném. Názor hráčské kabiny byl určitě jedním z impulzů. S každým hokejistou, se kterým jsem se potkal na parkovišti, jsem se bavil. (úsměv) Jsem rád ve Zlíně, jsem domácký typ.

Přebíráte tým ve složité situaci. Jak byste ji popsal?

Není to jednoduché, kdo by si přál přebírat tým v takové situaci? Na druhou stranu zápasů je před námi spousta. Je povzbudivé, že dnešní trénink byl velmi dobrý, hráči nejsou skleslí. Rozhodně nejsme malověrní. Pokusíme se to přenést do zápasů a chytit se výsledky. Ty pak mohou zvedat sebevědomí. Jsem přesvědčený, že tým po doplnění má svou sílu. Sezona je v podstatě celá před námi. Všichni vědí, co se dá změnit za deset patnáct zápasů. Nemusí se to podařit hned v Hradci Králové, i když bychom byli rádi za každý bod.

Popište, jak k vašemu návratu došlo?

Bylo to velice rychlé. Ve čtvrtek proběhlo jednání, přišla nabídka, kterou jsem bez váhání přijal. A večer všichni kompetentní rozhodli. Nyní jsem už v procesu. Návrat byl jednodušší v tom, že tady mám kolegy, se kterými jsem už spolupracoval. Mám v nich oporu. Ta práce mě bavila, bylo to s kluky dva roky fajn. Věřím, že se nám podaří dostat tam, kam chceme.

Proběhla už před pár dny nebo týdny nějaká sondáž vedení, jestli byste do toho znovu šel?

Ne! Nebo o tom nevím. (směje se) Bylo to ve čtvrtek rychlé. Nebudeme tady komentovat něco, co se kde povídá.

Vysvětlil vám generální manažer Martin Hosták po minulé sezoně, v níž jste dovedl klub do předkola play-off, proč dál nepokračujete?

Vysvětlení už proběhlo. Ambice asi byly jiné. Oni chtěli změnu. Je to spíš otázka pro někoho jiného. Mě to samozřejmě mrzelo.

Na jak dlouhé spolupráci jste se domluvili nyní?

Smlouva ještě není podepsaná, ale na jejích parametrech jsme se domluvili. Až bude podepsána, nebude to nic tajného.

V realizačním týmu skončil Jaroslav Balaštík. Nepotřebujete mentora?

Každý si to dělá jinak. Ve složení, ve kterém jsme byli dřív, nám to fungovalo dobře. Moje volba to (Balaštík) nebyla. Rozešli jsme se korektně. Není to nic neobvyklého.

Jste teď i sportovní manažer. Co budete mít na starost?

Vše, co se týká pohybu hráčů A-týmu. Doplnění kádru, střídavé starty, hostování, tedy tým personálně obsadit hráčsky. Samozřejmě se shodou s generálním manažerem a jednateli podle našich možností. Logicky to padá na mě, je asi správné, že by si to měl trenér vybírat, které hráče chce. Teď to ale není úplně téma. Spíš se upínáme k tomu, kdy se nám vrátí zranění hráči. To je pro nás nejdůležitější.

Kolik práce vám s funkcí sportovního manažera oproti loňsku přibude?

Svým způsobem je to dobré, protože si člověk může hledat hráče, které chce. Ale nechci, aby to vyznělo špatně. Jirka Šolc dělal výbornou práci. Měli jsme dostatečnou podporu. Výsledkem je, že je tady třeba Dufek. Hráči se tady chytili. V úvahu připadají hráči z Přerova, Poruby. Na této bázi můžeme spolupracovat.

Vnímáte jako fatální ztráty dlouhodobé absence Fořta a Kašíka?

Jejich absence je nepříjemná. Ale loni se nám také zranili Honejsek, Herman, Okál. A mančaft to zvládl. Vždycky se to dá zacelit, když tým drží pohromadě a je silný. A já věřím, že je. Možná je lepší, že ta zranění přišla teď a ne později.

Ze tří již zveřejněných posil přišel pouze Francouz Claireaux. Pohl s Bučkem na poslední chvíli vycouvali. Co na to říkáte?

K tomu se nemůžu vyjadřovat, šlo to mimo mě. Byl jsem s tím jen obeznámen, jak to proběhlo v médiích. Není to pro nás nic, čím bychom se měli zaobírat. Ať už jejich příchod ztroskotal na čemkoliv, prostě tady ti hráči nejsou. Máme představu o hráčích, které chceme mít v širším portfoliu.

Ještě k Bučkovi, jehož příchod se oznámil jako hotový. Ve čtvrtek večer už byl ve Zlíně a počítalo se s tím, že v pátek bude na tréninku. Jenže ráno klub oznámil, že ani on tým neposílí. Nepídil jste se, kde je?

Ne, nepočítal jsem s ním. Počítám s těmi, co tady jsou. To je mi jedno. Nemá cenu se k tomu vracet.

Budete tedy ještě někoho hledat?

Musím se nejdřív seznámit s tím, co máme k dispozici. Podle toho se musíme rozhodnout. Doufám, že to zvládneme.

Spekuluje se o konci švédského útočníka Rickarda Palmberga. Počítáte s ním?

To je otázka na generálního manažera.

Poprvé jste viděl v akci francouzského útočníka Valentina Claireauxe. Jak na vás zapůsobil?

Pozitivně mě překvapil. Samozřejmě šanci dostane.

Některé zápasy jste viděl. Proč to podle vás nefungovalo?

Nějaké dojmy mám. Ale nedokážu ještě přesně odpovědět. Určitě tým poznamenaly zranění Kaši (Kašíka) i Fořťáka (Fořta). To jsou důležití hráči, takže i tohle mělo vliv. Mančaft to nějak vnímal. Byla tam i souhra náhod, nějaká smolná utkání, nešťastné góly. Ale v tom bych se už nepitval, my se díváme dopředu.

Představy o herním stylu už máte? Navážete na způsob, jakým jste hráli vloni?

Nemám důvod nic měnit. Jsem přesvědčený, že spousta lidí styl ocenila. Někam jsme se posunuli a hráči to brali. Budu si za tím stát.

Počítáte dál s Markem Čiliakem jako s brankářskou jedničkou?

Jednoznačně. Jiné řešení se snad ani nenabízí. My věříme, že potvrdí své kvality, které bezpochyby má.