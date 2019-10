/FOTOGALERIE/ Ono to půjde a ne že ne…! Staronový šéf zlínské střídačky Robert Svoboda si po svém nástupu za odvolaného Antonína Stavjaňu připsal úspěšnou premiéru. V Hradci Králové dovedl svůj tým k cennému triumfu 6:5, který řídil gólem a třemi asistencemi Antonín Honejsek.

Hokejová extraliga: Mountfield HK - PSG Berani Zlín. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„Zápas se mi hodnotí velice dobře, protože se nám podařilo to, co jsme chtěli – získat tři body. Samozřejmě to bylo drama až do konce, ale pro nás jde o důležitý krok do dalších bojů,“ oddechl si kouč Svoboda.