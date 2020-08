Svěřenci trenéra Roberta Svobody nakonec v úvodním duelu letního poháru přetlačili Vítkovice 4:3 a ve skupině D urvali první tři body.

Na obratu se dvěma brankami v závěrečné části podílel útočník Šlahař, další trefy Beranů obstarali Herman s Řezníčkem.

„Čtyři góly nejsou špatné, ale v poměru k šancím je to málo. Klidně to mohlo skončit úplně jiným výsledkem,“ ví dobře zlínský trenér Robert Svoboda.

Kouče Beranů i tak po úterním střetnutí těšil vydřený triumf nad tradičním rivalem z Ostravy a poctivě odedřený výkon.. „Jsme rádi, že jsme vstoupili do turnaje výhrou,“ pronesl Svoboda.

Proti Vítkovicím se ale Zlíňané pořádně nadřeli. „První zápas, na který jsme se těšili, byl těžký. Vždycky první utkání jsou takové hektické. Na obou stranách byla spousta šancí, brankáři však byli výborní. Škoda, že led nebyl takový, jaký by si hráči asi přáli. I tak tam ale byla spousta pěkných akcí, které museli diváky potěšit,“ hodnotil Svoboda.

Úvodní duel Berany po dlouhé pauze taky hodně bolel. „Trošku nás mrzí, že ze zápasu máme nějaké zbytečné šrámy, což nikdy nikoho nepotěší, ale celkově to bylo ofenzivní a zajímavé utkání,“ prohlásil zlínský kouč.

Úterní duel nedohráli domácí útočníci Kubiš s Fořtem. Oba zkušené hokejisty vyřadili tvrdé zákroky soupeře. „Uvidíme ve středu, jak na tom jsou. Teďka je to samozřejmě bolestivé, zítra to může být jinak. Doufám, že to není nic vážného,“ přeje si Svoboda.

První střetnutí se v závěrečné části nečekaně vyhrotilo. Domácím se nelíbily některé fauly protivníka, i proto třetí třetinu rozkouskovaly drobné potyčky a strkanice. „Může to být vyhrocené, ale neměly by tam být nefér zákroky. My se na to podíváme a uděláme z toho nějaké resumé,“ řekl zlínský trenér.

Další utkání Generali Česká Cupu čeká Berany už ve čtvrtek, kdy se představí na ledě prvoligového Přerova. „I když je to příprava a zkoušíme různé varianty, chceme vyhrávat. Každý tým je v nějaké fázi přípravy, ale soutěž má svoji prestiž,“ uvedl Svoboda.

Proti Zubrům dá nejspíše příležitost také mladším hráčům z kádru. „Na tom se nic nemění,“ přikyvuje.

S Vítkovicemi ale nastoupila osvědčená sestava, Zlínu chyběli pouze marodi Ferenc s Novotným

„My jsme se rozhodli, že první domácí zápas odehrajeme v této sestavě, další zápasy už budou mít jinou skladbu,“ dodává.

Berani se soutěžního zápasu dočkali po dlouhých pěti měsících. Fanoušci však kvůli koronaviru museli dodržet bezpečnostní pokyny. Při zápase museli mít obličej zakrytý rouškou či šátkem, každý sektor měl přidělený svůj vchod vybavený dezinfekcí. Diváci museli dodržovat rozestupy, sektory na stání byly zavřené a mezi západní a východní tribunou se lidé nemohli pohybovat. Do ochozů Zimního stadionu Luďka Čajky nakonec dorazilo 786, určitě se nenudili.

Generali Česká Cup, skupina D

PSG Berani Zlín - HC Vítkovice Ridera 4:3 (0:1, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 40. Herman (Nosek), 42. Šlahař (Fryšara), 44. Řezníček (Fořt), 57. Šlahař (Honejsek, Nosek) – 9. Machů (T. Kubalík, Werbik), 43. Marosz (Mallet, Irgl), 60. Demel. Rozhodčí: Obadal, Kubičík – Bryška, Hranoš. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:0. Diváci: 786.

Zlín: Kašík (Huf) – Gazda, Žižka, Nosek, Hamrlík, Řezníček, Dluhoš – Šlahař, Honejsek, Okál – J. Ondráček, Fořt, Herman – Dufek, Fryšara, Köhler – Karafiát, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: Svoboda.

Vítkovice: Dolejš (Mi. Svoboda) – Machů, Trška, Koch, Kubeš, L. Kovář, Demel – Irgl, Hruška, Fridrich – Bernovský, Marosz, Schleiss – Baláž, J. Mikyska, Mallet – Kubalík, Werbik, Šišovský. Trenér: Trličík.