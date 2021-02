„Podle nich stojím více než milion korun. Pokud je hráč dobrý, klub vždy není schopný danou částku za něj dát. Hodně se stává, že vás vykoupí otec, tak je to bohužel nastavené. Hráči s tím nic neudělají,“ krčí rameny Sedláček, který v sezoně 2012/2013 se Zlínem dokráčel na druhé místo extraligy.

Od konce angažmá v lotyšské Rize je pro vás Villach sedmým klubem. Co za tím stojí?

Jedná se o různé situace, jak jsem se rozhodoval v jednotlivých momentech a co mě k nim přimělo. Při svém druhém působení ve Zlíně jsem měl možnost podepsat na tři sezony, což jsem však nechtěl.

Poslední rok byl navíc hodně ovlivněný koronavirem. S manželkou navíc prozatím nemáme rodinu. Kdybychom měli děti, možná bych se na vše díval jinak a mezi kluby se tolik nepohyboval. Nic nás tak zatím nikde nedrží. Nová místa si užíváme.

Prozradíte, proč jste při dosud posledním působení ve Zlíně neprodloužil smlouvu na delší dobu?

Do Zlína jsem tehdy přišel po třech různých angažmá v jedné sezoně. Chtěl jsem podepsat kontrakt na jeden rok a v případě dobrých výkonů jít ještě pryč. V listopadových a prosincových pauzách jsem obdržel nabídku, po vánocích jsme se o tom opětovně začali bavit. V té době se uvolnil Libor Kašík – bylo v dohlednu, že by ve Zlíně znovu podepsal. Jelikož jsem dvakrát odmítl, tak se možná poté už o smlouvě nechtěli bavit.

Jak vůbec v současné době sledujete Zlín? Jste s někým ve spojení?

Upřímně nyní moc ne. Vím, že se nachází dole. (13. místo extraligy – pozn. red.) Hodně jsme ve spojení s Tondou Honejskem, často si píšeme.

Dovedete si představit, že byste si za Berany ještě jednou zachytal?

Je to těžká otázka, momentálně nedokážu odpovědět. Sportovec neví co bude za tři měsíce ani půl roku, co přinese budoucnost, jaká vlastně bude. Opravdu netuším.

V létě jste trénoval na Lapači. Nebylo ve hře, že byste tam podepsal?

Kdyby se padalo dolů a sezona byla normální, tak bych to třeba zkusil, měsíc ve Vsetíně setrval a poté třeba šel jinam. V tomto ročníku však týmům o nic pořádně nejde, kluby nemají takový důvod někoho brát, radši ušetří peníze. Týmy nebudou platit zmíněné tabulky. Nemělo by to tak cenu, nebyl důvod čekat.

Sezona je ve velké míře ovlivněna pandemií koronaviru. Jak se vás vše osobně dotklo?

Zatím klepu na dřevo, s manželkou jsme měli hodně štěstí, vždy jsme byli negativní. Musel jsem si projít řadou testů, ve všech ligách je to samé. Každý týden jimi procházíme, už jich tak bylo více. Zvykl jsem si. První tři byly hodně nepříjemné. Jak tím však pravidelně procházíte, člověk si už zvykne. (s úsměvem)

Dostaňme se nyní k vašemu přestupu do Villachu. Jak proběhl?

V posledních týdnech po svolení Košic mi agent začal hledat místo, kde bych případně mohl chytat. Poté se naskytl Villach, tak jsem to vzal.

Co stálo za tím, že jste od Košic dostal svolení hledat si nové angažmá?

Část vedení chtěla udělat změnu, jiná ne. Poté se událo tohle. Měl jsem si vybrat – jak jsem však ucítil, že mi někdo nevěří, tak jsem si říkal, proč bych na daném místě měl být, když je šance někde chytat. Rozhodování pro mě o to bylo snadnější. V klubu jsem ale mohl i zůstat.

Jak jste toto rozhodnutí přijal?

Vzal jsem to normálně. Už se mi to přihodilo v minulosti, takový je hokej, děje se to pořád. V podstatě v každé sezoně někomu z nás. Nyní jsem už rád, že můžu chytat v bývalé EBEL. Udělám vše, aby se nám povedlo play-off.

Už víte, jaké jsou restrikce v Rakousku, případně konkrétně ve Villachu?

Musel jsem akorát projít testy a vyplnit online formulář. Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) jsme se poprvé byli projít, dojeli jsme včera. Restrikce jsou jinak vesměs všude stejné, restaurace jsou také zavřené. Jediný rozdíl je akorát v tom, že lidé na ulicích nenosí roušky. V obchodech, různých institucích či dopravě ovšem musí mít respirátory.

Jak dlouho probíhala jednání s Villachem?

Byla to opravdu rychlovka. (usmívá se) V pondělí večer mi přišel telefonát, v úterý jsem se rozhodl, že to vezmu. Poté se už jen čekalo na tom, jestli mě Košice budou chtít pustit – všichni se nakonec shodli na tom, že tento krok pro mě bude lepší. Jsem za to rád.

Jak tedy zpětně budete vzpomínat na Košice? Pobyl jsem tam necelého půl roku…

Snažil jsem se odvést maximum. V některých zápasech se mi dařilo, některé mi nevyšly. Nemyslím si však, že bych prohrával utkání nebo byl slabou jednotkou týmu.

Možná jen škoda, že se vše přihodilo tento rok – Košice vždy hrají v popředí, celé to tady funguje, což jen můžu potvrdit. Klub však sponzoruje průmyslová společnost (U. S. Steel Košice, Ltd. – pozn. red.) – právě průmysl byl na jaře vinou koronaviru hodně zasažený. Budget na sezonu tak nebyl takový, jako dříve. Zmínil to i Honza Šťastný (hlavní trenér Košic – pozn. red), že do hokeje dali jen 40% z obvyklé částky.

Podruhé v kariéře budete působit v někdejší EBEL. V čem je pro vás jako brankáře odlišná než česká či slovenská?

V minulosti jsem si ji chvíli vyzkoušel. (Bolzano – pozn. red.) Je to kvalitní liga, v Česku hodně podceňovaná. Nastupuje tam hodně hráčů ze Severní Ameriky. Soutěž má styl, je rychlá, na brankáře chodí hodně střel, naskytují se přečíslení. Když na vás jde více střel, tak je pro vás lepší, cítíte se jistěji. Záleží však také na tom, jakým systém tým hraje. Podle reakcí ostatních je Villach na papíře hodně silný, letos mu to však zatím nešlo úplně nejlépe.

Diskutovali jste se o pozici?

Ano, bavili jsme se o tom. Kdybychom tam měl pouze střídat, tak bych do Villachu pravděpodobně nešel. Budu tam s rakouským kolegou (Alexander Schmidt – pozn. red). Kristers Gudļevskis si hledá nové angažmá.