Zkušený obránce hokejových Beranů Ondřej Němec po včerejším neúspěšném 37. kole Tipsport extraligy však mladšího spoluhráče neshodil. „Společně s Gazdecem (Daniel Gazda – pozn. red.) jsme mu řekli, že takové chyby se stávají, během kariéry ještě spousta dalších přijde. Je to stále velmi mladý kluk. Bohužel to tentokrát přišlo v nevhodnou dobu,“ smutnil Němec.

Jak jste viděl porážku proti Karlovým Varům?

Do zápasu jsme vstoupili individuální chybou, hned jsme obdrželi gól. Srazí nás to. Sice jsme poté vyrovnali z protiútoku, hned při dalším střídání jsme se nechali vyloučit. Okamžitě prohráváme 1:2. Dvakrát jsme pak vyhodili puk mimo a už bylo to 1:3.

Čím si tyto situace vysvětlujete?

První třetinu jsme neodváděli, co jsme měli. Kdybychom nezačali až od druhé části, tak věřím, že jsme byli úspěšní. Už to asi není o týmovosti, ale určité osobní zodpovědnosti – za každý puk, šanci, vyhozený kotouč. Je to pořád dokola.

Berani stahovali manko po první třetině. Proti Karlovým Varům nakonec padli

Od druhé třetiny jste už svůj výkon zlepšili…

Začali jsme dělat, co máme. Byl to základ všeho. Něco jsme si řekli už před zápasem…Možná jsem tu teď mohl stát s úsměvem…

V úterý vás čeká důležitý zápas proti Kladnu. Co bude do té doby důležité udělat?

Věřím, že den volna nám pomůže a odpočineme si, hokej na čtyřiadvacet hodin vypustíme z hlavy. Jedeme do Chomutova, máme zápas „o šest bodů“. Za této situace si už do Zlína nemůžeme dovolit nepřivézt tři body.