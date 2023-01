Šest výher v řadě: sezona 2012/2013 – 17. února do 11. března

Základní část se chýlila ke svému konci, ševci tradičně zažívali solidní závěr. Ten potvrzovali také od 49. kola, kdy porazili Třinec 4:2. V dalším zápase zvítězili v Českých Budějovicích 4:2, o dva dny později 5:4 v Plzni. Na západě Čech přitom ve třetí třetině prohrávali 1:3, během sedmi minut otočili na 5:3. Základní části zakončili domácí výhrou nad Pardubicemi 4:3 po prodloužení. Ševci sice ztratili vedení 3:0, po základní hrací době jim ovšem výhru vystřelil Urbanec. Tím jim zajistil Prezidentův pohár určený pro nejlepší tým základní části extraligy.

„Měli jsme parádní vstup do utkání, neboť úvodní třetina byla z naší strany skvělá. Hráče jsme v kabině i za jasného vedení 3:0 upozorňovali, že nás čeká ještě čtyřicet minut hry a nic není rozhodnuto. Pardubice to nezabalily a vrátily se zpět do zápasu. V nastavení se štěstí přiklonilo na naši stranu, za což jsme rádi. První místo a zisk Poháru prezidenta je dárek pro zlínské fanoušky. Přišli v hojném počtu a během sezony nás parádně povzbuzovali,“ chválil tehdejší asistent trenéra Juraj Jurík.

Série pokračovala ještě zkraje play-off, Berani ve čtvrtfinále vyhráli oba domácí zápasy nad Vítkovicemi 3:1 a 2:1. Zlínští nakonec zvítězili 4:2 na zápasy, v semifinále po šesti utkáních utloukli Třinec. Zisk titulu jim ale utekl v sedmém finále proti Plzni, konkrétně v 97. minutě, kdy rozhodl Straka.