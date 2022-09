V extralize to skoro bylo pravidlem, nyní se tak stalo hned po prvním zápase sezony.

Kabinu Beranů nikdo dlouho neopouštěl, téměř po čtvrt hodině se mezi prvními objevil Honejsek. „Rázně jsme si řekli, že takto hrát nemůžeme, nejsme spokojeni. Musíme to co nejdříve hodit za hlavu, příště musíme začít úplně jinak. Za mě je možná dobře, že facka přišla hned první zápas,“ říká Honejsek.

Na soupeře jste nastoupili, vytvořili si několik velkých šancí. Co nakonec bylo špatně?

Přišlo mi, že dominujeme, něco takového jsem tady už dlouho nezažil. Bohužel jsme neproměnili dost šancí, včetně tyčky nebo mého nájezdu. Pak většinou přijde jedno blbé nahození, které skončí v bráně.

Položit by vás to ale nemělo, ne?

Takový gól může padnout kdykoliv. Spíše jde o to, jak na to zareagujeme a jakým stylem se budeme prezentovat. Asi jsme měli dojem, že to půjde samo, nejezdili jsme po zadku. Situace jsme navíc přehrávali, to se nám pak vymstilo. Tady je výsledek. Přijde mi nepochopitelné, že jsme se nedokázali zpátky dostat do zápasu, rozchytali jsme gólmana. Kolín byl ve druhé polovině utkání už lepší. Klobouk dolů.

Váš výkon naopak šel dolů…

Souhlasím s tím. Máme zkušený kádr, nemůže se nám to stát. To mi na všem vadí nejvíc. Kdybychom měli padesát střel a brankář nás vychytal, tak neřeknu ani oslovo. Odcházeli jsme však herně. Nesmí se to opakovat. Pak nás přehraje každý.

Po dvou třetinách jste prohrávali 1:4. Čím to, že už nepřišel žádný tlak?

Poslední měsíc probíhala nějaká tréninková dávka, možná jsme pak už trochu tahali nohy. Pak se to dostane i do hlav. Alfou a omegou ale je to, že jsme doma sedmkrát hráli oslabení. To je hrůza, to se nemůže stávat.

Překvapení jste neodvrátili. Stejně jako uplynulou sezonu v extralize, tak i nyní v Chance lize jste začali porážkou…

Poslední sezony byly ubíjející. Loni jsme tady na úvod prohráli s Litvínovem, z toho výsledku jsem byl nešťastný daleko více. Teď mám ale hlavu úplně čistou. Věřím, že se to otočí a budeme vyhrávat. Víme, co chceme. Musíme si za tím jít.

OBRAZEM: Pískot a jediný gól. Berani do Chance ligy vstoupili prohrou s Kolínem

Máte za sebou první ostrý zápas v Chance lize. Co vám ukázala?

Jsou tady kvalitní týmy – každý umí bruslit, dohrávat. V kádru máme šikovné hráče, musíme být zodpovědní v obraně, systému a nasazení. Když tyto věci budeme dodržovat, tak věřím, že týmy dokážeme přehrát. Samo to ale rozhodně nepůjde.

Museli jste se vypořádat s mlhou. Jak se vám v tom hrálo?

Člověk to pochopitelně vnímá, nebylo to ale tak špatné jako na Vsetíně. Horší je, že led se v těchto měsících rychleji kazí, není tak kvalitní jak na podzim a v zimě.

Vstřelil jste jedinou branku Zlína. Těší vás vůbec?

Radost mám z každého gólu, nic ale neřešil. Šancí jsem měl hodně, kdybych jich proměnil více, mohli jsme pomýšlet na body. Musíme se naučit tyto situace nepřehrávat, ale razantně je zakončovat. Nejde to takto hrát až do kuchyně.