Téměř jsem to netrefil, usmívá se Pospíšil. Čekal od sebe více

Šlo poznat, jak ho osobní situace štve, jak ho bolí. Do Zlína přicházel jako jeden z nejzkušenějších hráčů, herně ani bodově to však zatím zcela nenaplnil. Hokejový útočník Beranů Tomáš Pospíšil si to dobře uvědomuje. „Trápím se, herně to určitě není ono. Čekám od sebe více,“ hodnotí 35letý forvard sebekriticky dosavadní angažmá u ševců.

Tomáš Pospíšil se prosadil poprvé v sezoně. Odnesla to Třebíč. | Foto: Deník/Jan Pořízek