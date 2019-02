Zlín – S koncem základní části už mu na tváři rašil výrazný knír. Svůj typický rituál během play off, se kterým slavil čtyři extraligové tituly, zkušený obránce zlínských hokejistů Radim Tesařík ale prý letos ještě dodržovat nezačal. Na včerejším tréninku už totiž bruslil s oholenou tváří.

Radim Tesařík | Foto: DENÍK/Jiří Hejtmánek

„Holím se pravidelně jednou za týden, žádný rituál jsem ještě nedodržoval. Abych pravdu řekl, ještě jsme se o neholení nebavili," tvrdí 38letý Tesařík, který je se Vsetínem trojnásobným šampionem z let 1998, 1999 a 2001 a jednou stříbrný (2000).

Rituály tak přijdou na řadu až příští týden, jak se bude úvodní nedělní čtvrtfinálová bitva blížit.

„Třeba právě ve Vsetíně jsme si až tři dny před play off řekli, co bude a podle toho jsme se zařídili. Jinak jsme z toho ale nedělali žádnou vědu. Ani jednou jsme snad ale neměli obdarování hlav," vybavuje si někdejší zadák ruské Jaroslavle, kde také zvedl mistrovský pohár nad hlavu.

„Tam jsme vůbec žádné rituály neřešili. Pamatuji si, že tehdy tam play off rychle odsýpalo. Hráli jsme na tři vítězné zápasy a získat titul bylo asi nejjednodušší," vzpomíná Radim Tesařík, jemuž vousy doma bez problémů prochází. „S manželkou jsme to vůbec neřešili. Nevadí jí to, doma chodím zarostený normálně," pousmál se.

Ve Zlíně se pravidelně během play off hokejisté neholí už od poloviny devadesátých let a stali se nedílnou součástí bitev o mistrovský titul. „Tento zvyk během play off přišel do Česka z kanadsko–americké NHL," tvrdí Tesařík.

Časem k rituálům přibylo i barvení vlasů, které si před třemi lety začali barvit i mladí zlínští hokejisté.

„Je to jejich věc. Jsou mladí, a když jim to nevadí, ať si to klidně nosí. Je to i takový hec, který mají mezi sebou," myslí si Tesařík, podle něhož ale rituály nemají žádný vliv na stmelení part, či na výkon. „Nehraje to roli," tvrdí jeden z mazáků zlínské kabiny.

Vsetínský rodák má za sebou výtečnou základní část, kde se stal s 23 kanadskými body za 6 branek a 17 asistencí druhým nejproduktivnějším obráncem.

„Mám z toho radost, že mi tam spadlo pár gólů. Je to i zásluhou spoluhráčů, kteří mi to tam dávali. Většina z nich byla z přesilovek, které nám vycházely," připomíná oprášenou zbraň zlínských beranů.

Přitom ještě vloni ze začátku sezony pro něj nebylo v početních výhodách místo. Propracoval se do nich postupně a dnes opět patří k ostrostřelcům od modré čáry.

„Pro hráče je to velký rozdíl, když do nich nastupuje, nebo ne. Je to o psychice. Jak věříte sám sobě, jak vám věří trenér," našel Tesařík důvody své zvýšené produktivity.

I on svým dílem přispěl k zisku Prezidentského poháru pro vítěze základní části, kterou Zlín vyhrál poprvé od roku 2005.

„Ukázala se síla mančaftu. Celou sezonu jsme měli stabilní formu. Během sezony nebylo moc zraněných naráz. Vždy vypadli jeden až dva hráči, nikoliv šest zároveň. Tím jsme si udrželi formu, i oba gólmani chytali parádně. Starší kluci uměli v pravou chvíli zařvat a stmelit mančaft, aby spadli někteří z hrušky a neusnuli na vavřínech. Je potřeba mít v týmu kluky, kteří umí ostatní zdupat," myslí si Tesařík.

„Já jsem ale po nikom nekřičel. Snažil jsem se jim dát příklad dobrými výkony," vysvětluje.

I před osmi lety ovlivnila extraligu výluka v NHL, která ale trvala celou sezonu a hráči z NHL naskočili i do play off.

„I tehdy byla pohoda v týmu, mančaft šlapal, dlouhodobě jsme neměli žádný výpadek ani zraněné. Už tehdy tam byli zkušení borci, jako je Petr Čajánek, Petr Leška nebo Jarda Balaštík a Martin Hamrlík. Už tehdy byli zkušení a nyní jsou ještě o osm roků starší. To by mohla být výhoda na naší straně," věří Radim Tesařík.

Stejně jako dalším zkušeným borcům i jemu končí po sezoně smlouva.

„Další sezonu bych chtěl ještě hrát, ale nepřemýšlím úplně dopředu. Zdraví zatím drží, ale musím to hned zaklepat," hledá s pověrčivosti dřevěné dveře kabiny. „S vedením už nějaká jednání proběhla, ale ještě není nic jistého," pokrčil rameny Radim Tesařík.

Radim Tesařík

Narozen: 16. 6. 1974 ve Vsetíně. Výška: 182 cm. Váha: 81 kg. Číslo dresu: 2. Hůl: L. Přezdívka: Tesil.

Kariéra: Zlín (92–97), Vsetín (97–01), Vítkovice (01–03), Jaroslavl (Rusko 02–03), Zlín (03–05), Třinec (05–07), Znojmo ((07–09), Slovan Bratislava (09–10), Vsetín (2. liga, 10–11), Olomouc (1. liga, 10–11).

Největší úspěchy: 3× mistrovský titul se Vsetínem (1998, 1999, 2001), 1× titul se Zlínem (2004), 1× titul s Jaroslavlí (2003), 2× 2. místo se Zlínem (1995, 2005), 1× 2. místo se Vsetínem (2000), 1× 2. místo s Vítkovicemi (2002), 1× 2. místo Slovan Bratislava (09–10).

Zájmy: víno, cyklistika, móda, internet, plavání, fotbal