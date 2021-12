O premiéře se dozvěděl na konci minulého pracovního týdne, kdy se mu ozval trenér vsetínských brankářů. „Vůbec jsem neočekával, že by se něco takového mohlo přihodit. Měl jsem z toho obrovskou radost. Zavolal mi i trenér vsetínské juniorky, popřál mi hodně štěstí,“ popisuje Tkadlec emotivní chvíle.

Gólman vsetínské juniorky se před ostrým debutem především chtěl dostat do psychické pohody. „Byl to pro mě úplně stejný zápas jako každý jiný, nejsem pověrčivý, ani nemám rituály. Hlavně jsem se snažil uklidnit, věděl jsem, že něco už mám natrénováno. Říkal jsem si, že o nic nejde. Hodlal jsem si to užít,“ nenechal se svázat nervozitou.

Kdyby se tak přeci jen stalo, tak se nikdo nemohl divit – vždyť debutoval proti rezervě brněnské Komety, jejíž dres mimo jiné obléká bývalý reprezentant Kamil Brabenec.

Bobři nakonec i díky skvělému večeru Tkadlece zvítězili 4:1, přičemž ho překonal právě Brabenec. „Kluci hráli výborně, hodně mi pomohli. Hráli zodpovědně. Nic extra těžkého jsem řešit nemusel," liboval si.

Během sobotního 21. kola II. ligy se blýskl 28 úspěšnými zákroky, po utkání se dočkal pochvalných slov od hlavního kouče mužstva Lukáše Plška. „Jsem rád, že jsem se takhle mohl uvést. Ani mi však nepřišlo, že na mě letělo tolik střel, většinou byly jednoduché,“ nepřeceňoval svůj výkon.

Inkasovaná branka ho však po zápase trochu tížila. „Gól jsem mít asi mohl. Bohužel však dělám pohyby navíc. Stačilo se přesunout a zůstat dole. Odrážel jsem se, ani nevím kam a soupeř mi to poslal mezi nohy,“ přiblížil Tkadlec.

Bobry momentálně vede Lukáš Plšek, tedy bývalý brankář, který mimo jiné působil ve Vsetíně. „Určitě je lepší, že dříve sám chytal. Někteří trenéři, kteří s rolí brankáře nemají zkušenosti, tak neví, čím si procházíme. Pan Plšek mi však vyšel vstříc. Akorát se ptal, jak se cítím. Chtěl pouze, abych se moc nestresoval.“

David Tkadlec měl dosud pouze zkušenosti s mládežnickými výběry. Nástup mezi dospělé jako problematický neviděl. „Řešil jsem to právě i s panem Plškem. Čím je soutěž lepší, tím se gólmanovi chytá lépe, což se mi i potvrdilo. Když máte šedesát zákroků, tak vám to více vyhovuje než čelit deseti smrťákům z dvaceti střel,“ vysvětlil mladý brankář, na kterého během dorosteneckých či juniorských zápasů létalo i padesát střel.

Povolání do prvního mužstva Bobrů nebylo jedinou radostnou zprávou posledních měsíců – na konci října se 18letý borec poprvé podíval na střídačku prvoligového Vsetína, když při zranění Davida Gáby kryl záda Jakubu Málkovi. „Hodně mě to potěšilo. I když jsem se nedostal přímo do zápasu, tak mě to zase posunulo dále. Samozřejmě bych si přál mít za sebou plný zimák, vyprodaný Lapač jsem ještě nezažil,“ zmiňuje současné vládní restrikce.

Stejně jako zkušenější kolega Jakub Málek, tak i David Tkadlec zatím prochází podobnou cestou. Po zkušenostech v juniorce si premiérový start mezi dospělými připsal u Bobrů. „S Kubou jsme kamarádi, známe se ještě od dorostu. Potkávali jsme se spolu pak v juniorce a na brankářských trénincích. Téměř každý den jsme v kontaktu, hodně mě inspiruje. Že to z Kroměříže dotáhl až do draftu NHL je hezký příběh,“ zdůrazňuje letní období, kdy si Málka vybralo New Jersey.

Na rozdíl od o rok zkušenější parťáka však nemá touhu střílet branky – tak jako se to Jakubu Málkovi povedlo ve venkovním zápase na ledě Havířova, kdy se přímou střelou prosadil do prázdné branky. „Zatím to nezkouším, nemám na to sebedůvěru,“ culí se Tkadlec. „Byl jsem však za něj šťastný. Zkouší to na každém tréninku, dokonce to udělal i v zápase juniorky, na modré mu to však zastavili.“

Jakub Málek je momentálně nepostradatelnou součástí vsetínského hokeje, i díky němu Valaši v probíhající sezoně Chance ligy inkasovali druhý nejmenší počet branek. David Tkadlec zatím v kabině spíše sbírá potřebné zkušenosti. „Poprvé jsem do ní nakoukl na začátku juniorky, teď při zranění Davida Gáby to bývá pravidelně," informuje o cenných zkušenostech.

Jak přiznává, z ostřílenějších parťáků měl trochu ostych. „Vždy jsem byl vedený k tomu, abych starší respektoval. Tito kluci v kariéře už něco dokázali, není to tedy tak, že bych za nimi přišel a zeptal se, jak se jim daří. Pořádně jsem s nimi ještě nepokecal. Snad to tak někdy bude,“ věří talentovaný gólman.

Vykání v kabině mu rychle zarazil Radim Kucharczyk. „Bylo to pro mě dilema. Hodně mi ale v tom pomohl. Když jsem ho poprvé pozdravil „Dobrý den“, tak se mě zeptal, zda si dělám srandu. Od té říkám „Čau“, usmívá se Tkadlec.

Odchovanec brumovského hokeje ve Vsetíně působí od čtrnácti let. Teď se kromě hokeje musí soustředit rovněž na školní povinnosti. „Budu maturovat. Hokejem bych se však určitě rád živil,“ má jasno talentovaný gólman Valachů.