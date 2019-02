Zlín – V pátém díle seriálu Nejsilnější momenty v historii zlínského hokeje přinášíme vzpomínkový článek na sedmé finále play-off 2013 proti Plzni, kde deset vteřin před koncem útočník hokejistů PSG Zlín Filip Čech vyrovnal a poslal zápas do prodloužení.

Tohle byl ráj! Po gólu Čecha deset vteřin před koncem sedmého finále | Foto: DENÍK/archiv

Byť Zlín tehdy nakonec smutněl ze stříbra, na tento gól se jen tak nezapomene.

Ráj na zemi, nejšťastnější místo na světě. To byl v jeden okamžik v neděli večer 21. dubna 2013 Zimní stadion Luďka Čajky ve Zlíně. Když si na YouTube.com pustíte záznam vyrovnávací trefy útočníka Filipa Čecha deset vteřin před koncem základní hrací doby sedmého finále mezi hokejisty Zlína a Plzní, i po více než třech letech vám vyskočí husina. Navzdory pozdější porážce a slzám smutku to byl okamžik, na který se nezapomene.

„Za to jsem samozřejmě moc rád," přiznal nedávno v rozhovoru pro Deník Filip Čech, jehož gól do průběžně vede anketu v hlasování zlínských fanoušků.

Deset vteřin před koncem zápasu za stavu 2:3 to přišlo. Mohutný nápřah kousek za modrou čárou nenápadného dělníka ledu a černá guma skončila v síťce. „To se vám podaří jednou za život," vykládal Čech, který v uplynulé sezoně přišel o místo v sestavě áčka a v jednu dobu pouze trénoval.

Právě tento okamžik jej ale povzbuzoval, psychicky mu pomáhal. „Čas od času se na něj podívám, abych si zvedl náladu. Jak byl hokej ve Zlíně krásný," přiznal.

Čajánek vyhrál vhazování, Holík kotouč prostrčil na modrou čáru Čechovi. Obránce Tesařík clonil před brankou, následovala Čechova rána. „Ta se mi povedla a šla přesně tam, kam měla," popisoval hráč s přezdívkou „Ježek" svou nejznámější trefu.

A vzpomíná i na okolnosti. Při odvolání zlínského brankáře Sedláčka šel Čech na led na poslední chvíli jako šestý hráč. „V podstatě jsem takovou situaci nikdy ani nenacvičoval, tak jsem nevěděl, jak se v ní chovat. Původně jsem si myslel, že mám jít před branku. Ale když mě odtud vyhnali na modrou, to už jsem nevěděl, co mám dělat," usmíval se Čech.

Jenže už tehdy bylo o Čechovi známo, že dokáže vyprodukovat ostrou „řachu". „Proto mě tam trenér asi poslal. Věděl, že v dané situaci se s tím moc nemazlím. Nehledím na to, jestli někoho trefím nebo ne a kam," vyprávěl Čech.

Po gólu se v euforii rozjel a klouzal po kolenou až do vlastní obranné třetiny. Jako první u něj byl obránce Petr Zámorský. „Až v podstatě, kdy jsem se díval na ty záběry, mi došlo, že spousta lidí byla taky v euforii. Dnes mě těší, když se s někým vidím a připomene mi tento krásný okamžik, že i on byl u toho. A hrozně rád na to vzpomíná. Zahřeje mě to," přiznal Čech.

„Pro budoucí život to ale nemá v podstatě žádný význam. Minulost je krásná, ale z ní člověk nežije. Je to něco, co bylo a nesnažím se na tom nějak stavět. Je ale pěkné si na to vzpomenout," vysvětluje Čech, který však má ve své sbírce důležitější góly.

O sezonu později opět ve finále pomohl dvěma góly vyrovnat a následně i otočit a ševci měli mistrovský mečbol. „Ten byl sice dostrkaný, ale v konečném významu důležitější," srovnal Čech.

Zapojte se do hlasování a vyhrajte věcné ceny

Do startu hokejové extraligy sice zbývá ještě 21 dnů, ovšem regionální Deník ve spolupráci s hokejovým klubem PSG Zlín a Radiem Zlín vám v příštích dnech přinese seriál 11 NEJSILNĚJŠÍCH OKAMŽIKŮ v historii hokejového klubu z Baťova města.

Abychom vás ještě více vtáhli do dění, společně jsme pro vás připravili hlasování a soutěž o zajímavé věcné ceny.

Pokud chcete vyhrát dresy zlínských hokejistů, hokejky, wellness v hotelu Baltaci, předplatné Deníku či další zajímavé ceny, zapojte se prostřednictvím kuponu, který v době seriálu (od 10. 8. do 7. 9. 2016) bude vycházet ve vašem regionálním Deníku. Vedle vašeho hlasu pro nejsilnější okamžik v historii PSG Zlín si tipněte, kolik diváků (doma i venku) navštíví přípravné utkání extraligových hokejistů Zlína do 30. 8. 2016.

Ti nejpřesnější získají výše uvedené ceny. Uzávěrka soutěže je 29. 8. 2016.

O co se hraje?

1. cena: hraný dres hráče PSG Zlín z uplynulé sezony

2. cena: hraná hokejka hráče PSG Zlín z uplynulé sezony

3. cena: hraný dres hráče PSG Zlín

4. cena: wellness do hotelu Baltaci ve Zlíně

5. cena: dárkové předměty PSG Zlín (šála, puk a další)

6. cena: předplatné Regionálního deníku na 14 dnů

7. cena: balíček Rádia Zlín (tričko, potítko, kšiltovka, ponožky).

8. - 10 cena: 2 vstupenky na sezení na úvodní domácí utkání PSG Zlín - Kometa Brno (9. září 2016)

Hlasujte o nejsilnější okamžik v historii hokejového klubu PSG Zlín