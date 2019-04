„Pamatuju si góly, co jsem dával. Nebylo to ale nic překrásného. Pamatuju si Miru Okála, jak se loučil. To bylo pěkné. Především se mi vybaví jeho rozlučka,“ vzpomínal po jedenácti letech dnes 30letý Tomáš Brunec, kapitán druholigového Valašského Meziříčí.

„Životní zápas to nebyl. Byl to poslední zápas v play-out, který nic neřešil. Dal jsem sice dva góly, ale vrchol kariéry byl jinde. Důležitější zápasy pro mě jsem odehrál, když jsme se Šumperkem postupovali do první ligy,“ bilancoval Brunec, který dokonce zvažuje i konec aktivní kariéry.

„Momentálně jsem na vážkách. S tím, že bude hrát strašně moc roli, kdo v týmu zůstane. To je pro mě nejdůležitější. Máme tam skvělou partu, od které se mi nechce odcházet,“ vysvětluje Brunec, jenž ve druhé nejvyšší soutěži v dresu Šumperku odehrál 285 zápasů, vstřelil 45 branek a přidal 48 asistencí.

Profesionální kariéru zabalil už před třemi lety, když v mateřském Šumperku ani on nezabránil pádu do třetí nejvyšší soutěže. „Našel jsem si práci, ve Zlíně prodávám matrace. Věnuji se i rodině. Hokej je už na třetí koleji, kde jsem spíš nadšenec. Hokejem se akorát bavím. Už to není nic profesionálního,“ povídá Brunec, který za své největší úspěchy považuje dva postupy do I. ligy se šumperskými Draky v letech 2009 a 2011.

„To jsou největší úspěchy, když neberu ještě juniorské,“ připomněl Brunec například juniorské stříbro z roku 2007, kde Michal Jordán, Jiří Ondráček, Roman Vlach nebo právě Tomáš Brunec nestačili na Vsetín.

„Třeba s Jirkou Ondráčkem jsem prošel všechny dorostenecké a juniorské kategorie. Byli jsme v podstatě pořád spolu,“ vybavil si Brunec chvíle s jedním z tahounů současného extraligového Zlína.

„Vzpomínám na to rád, nejen na hokejové chvíle, ale i mimo led. Takže na tu dobu vzpomínám rád. Byli jsme mladí, teď už je to o něčem jiném,“ culil se Brunec. „Jirku ale pořád sleduji, strašně moc mu přeji jeho úspěch, který tuto sezonu dokázal,“ ocenil Brunec po osobní stránce životní sezonu svého někdejšího kumpána.

Zato Brunec se už hokejem jen baví, poslední tři sezony odehrál v dresu druholigového Valašského Meziříčí. Jako kapitán dovedl letos Bobry až do semifinále play-off, kde nestačili na favorizovaný Havlíčkův Brod.

„Nasbírali jsme strašně moc bodů, to bychom sami před sezonou ani neřekli. Pořád jsme byli v kontaktu s lídrem tabulky. V sezoně jsme dokázali dost vyhrávat doma, což nám pomohlo být v tabulce vepředu. Už jen základní část ukázala, jak silný máme tým. V play-off jsme udělali o krok víc, než jsme dokázali vloni,“ připomněl Brunec postup mezi nejlepší týmy soutěže.

O postupu do druhé nejvyšší soutěže se však na Bobří hrázi nemluví.

„Postup je hodně silné slovo, ale my jako hráči vždycky chceme odvést to nejlepší na ledě. Pro nás je odměna, že do play-off postoupíme. Když se dostaneme dál, je to třešnička na dortu,“ poznamenal Brunec, který poprvé v kariéře vedl tým jako kapitán.

„Před sezonou jsem avizoval, že tohle bude nejspíš moje poslední sezona. S tím, že kluci si mě zvolili jako kapitána. Bral jsem to, že jsem měl větší zodpovědnost. Víc jsem to prožíval, měl jsem větší chuť dělat nějaký dobrý výsledek. Znamenalo to pro mě hodně v tom smyslu, že si mě kluci jako kapitána vybrali,“ podotkl Brunec, který ve 45 zápasech uplynulé sezony II. ligy včetně play-off nastřílel 14 branek a přidal 11 asistencí.