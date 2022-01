„Pavel stihl vyřešit papíry rychle. Byl jsem nachystaný hrát. Je to škoda, zase jsme tam poztráceli bodíky a nepomohli si přesilovkou. Musíme jít dál,“ hlásí Kudělka.

Přerované nicméně v Chance lize prohráli podruhé v řadě, v tabulce jsou až dvanáctí a k pohodě uvnitř týmu je momentálně daleko. „To těžko říct, jsem tady pár dní. Asi je zbytečné řešit, co bylo. Spíš musíme řešit, co bude. Příští týden máme čtyři důležité zápasy, musíme z nich urvat co nejvíc bodů a posunout se v tabulce tam, kam Přerov patří,“ burcuje bývalý reprezentant.

Kudělka rozhodně nepřicházel do neznáma. „Určitě jsem věděl, kam jdu. Trénoval jsem tady dva roky zpátky, než jsem šel do Vsetína. Prostředí znám, znám Pavla Hanáka, Petra Dočkala a jsem hodně dobrý kamarád s Pepou Hrabalem. Takže přesně vím, co se tady děje a neděje,“ upozornil bývalý kapitán konkurenčního Vsetína.

Právě souboj s Valachy, který Zubry čeká ve středu, bude pro Tomáše Kudělku pikantní záležitostí. Na Lapači strávil předešlé dvě sezony.

„Jen škoda, že tady může přijít maximálně tisíc lidí. Ve Francii tohle nebylo. Co si pamatuji ze Vsetína, ty zápasy s Přerovem byly vždy super. Proti Vsetínu nic nemám, naopak. Ale jsem rád, že teď můžu být tady,“ prohlásil hráč s 264 extraligovými starty.

Zkušenosti však Kudělka má bohaté i ze zahraničí. V roce 2005 jej draftovala Ottawa, poté si zahrál kanadskou juniorku, AHL i ECHL. Zkušenosti sbíral i ve Finsku (TPS Turku, Pelicans Lahti), Záhřebu a Innsbrucku (oba EBEL).

Náročné cestování ve Francii

Aktuální sezonu začal ve francouzské nejvyšší soutěži. V barvách Chamonix odehrál 21 utkání s bilancí 1+3. „Ve Francii jsem byl spokojený, ale z nějakých důvodů jsem se musel vrátit domů,“ nastínil Kudělka. V prohlášení bývalého klubu byly ony důvody pojmenovány jako rodinné.

Podle beka nicméně šlo o krátkou, zato dobrou zkušenost. „U nás je Francie hodně podceňovaná, ale spousta týmů tam má kvalitu. Ať už je to Grenoble, Rouen nebo Angers. Byla to pro mě nová zahraniční štace. Byl jsem spokojený, místo je to krásné,“ ujistil.

„Měli jsme kanadského trenéra, tréninky, to byla kvalita. Jediné, co mi trošku vadilo, bylo dlouhé cestování. Jezdívalo se většinou večer den před zápasem někam třeba deset hodin. Odehrálo se a zase zpátky. To bylo náročnější,“ uzavřel Tomáš Kudělka.

