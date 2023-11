„Není jednoduché hrát po tak dlouhé době. Cítil jsem se ale v pohodě, byl jsem překvapený, že to fyzicky šlo,“ pochvaloval si 36letý útočník, pro kterého to na ledě Zubrů byl teprve desátý zápas sezony. Zlínští hokejisté přitom dnes proti Dukle Jihlava (17.30) dovrší polovinu základní části Chance ligy.

Jak prožíváte malé herní vytížení?

Příjemné to určitě není, od začátku sezony jsem nehrál téměř vůbec. Nedávno nastala změna, doufám, že to pro mě bude lepší. Když dostanu prostor, tak je na mně, abych ho využil. Budu se o to snažit! Uvidíme, co další zápas.

Naposledy jste hrál na konci října, v sestavě Beranů jste chyběl osm zápasů v řadě. Je na trénincích složité hledat motivaci?

Když vidíte, že mužstvo prohraje několik zápasů a trenér vás tam pak nedá, tak je to těžké. Jak říkáte, kolikrát není jednoduché motivaci najít. Pak ale přijde lepší den, věříte, že se to musí zlomit. Myslím si, že je to takto normální. Pořád se však snažím být pozitivní.

Na konci loňské sezony vám vyšlo play-off. Čekal jste, že letos budete hrát častěji?

Určitě ano, počítal jsem s tím. Třeba i s tím, že budu více využívaný na přesilovkách a podobně. Navíc mám za sebou nějakou historii. Bohužel se tak nestalo.

Když se dostaneme k nezdaru s Přerovem. Jak jste vnímal utkání?

Po poslední prohře 0:3 jsme se co nejlépe snažili hrát z obrany. Celkově to byl bojovný vyrovnaný zápas, který došel na nájezdy. Přerov byl šťastnější.

Jedním z klíčových okamžiků bylo srovnání domácích ve vaší přesilovce, že?

Zápas to určitě ovlivnilo. Je to škoda, měli jsme přesilovku, mohli jsme dát gól a odskočit. Nebo to alespoň mohlo zůstat 1:0. Pak by se nám určitě hrálo lépe. Nevyšlo to.

Oba góly vašeho týmu byly podobné, po střele obránce od modré a tlaku útočníků do branky…

Trenéři nás k tomu nabádají, říkali nám to i teď před zápasem. Chtěli, abychom tam chodili co nejvíc. Vyplatilo se to, dali jsme takto dva góly. Ten druhý? Letělo to na mě. Střela nebyla prudká, před gólmanem jsem se snažil stát co nejdéle, na poslední chvíli jsem uhnul. Bek naštěstí trefil branku, padlo to tam.

Nakonec jste i počtvrté v sezoně padli na nájezdy. V čem vidíte hlavní problém?

Při zakončení se více musíme uklidnit, zachovat chladnou hlavu. Je to i o sebevědomí. Někdy to tak ale prostě je. Zažil jsem sezony, kdy se na nájezdy vše vyhrávalo, teď je to bohužel naopak.

Jediný gól Beranů na nájezdy jste vstřelil právě vy…

Určili mě trenéři. Měl jsem v plánu jet do bekhendu, viděl jsem však, že gólman na to číhá. Na poslední chvíli jsem to strhl do forhendu. Naštěstí to tam padlo.