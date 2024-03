Jak to podle vás v letošní sezoně u Beranů funguje?

Klub mi nepřísluší nějak hodnotit. Zlín každopádně určitě měl ambice hrát trošinku víc nahoře, spíše do čtvrtého místa než o šestku. Přesné předsezónní cíle si ovšem už nyní nevybavuji.

Klub chtěl před sezonou do baráže…

Co k tomu říct, sotva se udělalo šesté místo. Představoval bych si to podobně suverénně jako u Poruby, i když ani ona nemá nic jasné. Nebo aby prošli jako loni Znojmo při výhře ve II. lize. Tak to ale nebylo, lidé to suverénně neviděli. Play-off je však jiná soutěž, dá se dojít daleko. Uvidíme, jakou má tým sílu. Loni hodně pomohl Hufíno.

V letošní sezoně se však Daniel Huf častěji dopouští chyb, že?

Některé branky by loni nedostal, letos mu to tam padalo. Hufíček je vynikající gólman, z play-off má zkušenosti. Má super zákroky, pak dostane lacinou branku. Bude potřeba, aby se těchto chyb vyvaroval.

Jak jinak vidíte sílu současného týmu?

Před příchodem Petra Holíka jsem byl skeptický. Faktor jeho osoby ale může být velký! Všichni víme, že play-off rozhodují přesilovky. A on by měl být tím faktorem, který to může převrátit na stranu Zlína a zařídí vítězství. Osobně mi však přijde, že síla týmu není taková, jaká by měla být. Tým s ambicemi na postup by měl hrát jiném levelu. Je možné, že teď to z kluků trochu spadne, a ukážou, že jsou hodni nosit dres Berana. Zatím to bylo slabé.

Kam tedy podle vás Berani můžou dojít?

Těžko říct. Jak soutěž sleduji, čtyři mančafty jsou hodně vyrovnané, podle mého názoru tak budou vypadat i samotné série. Pískat si nemůže ani první Poruba. Úplně mi ale nepřísluší hodnotit, jak je kdo silný. To už je pouze tipování.

Zlín ve čtvrtfinále čeká Prostějov. Jak vidíte přímo tuto sérii?

Prostějov je silný soupeř. Má to postavené na ofenzivní stránce a dobrém útoku, Zlín má pro změnu lepší obranu a brankáře. Řekl bych, že zkušenosti a kvalita přesahují na stranu Beranů, více jim věřím. Navíc mají lepší bilanci ze základní části. Budou si věřit. (Berani dvakrát vyhráli za tři body, dvakrát prohráli na nájezdy – pozn. red.)

Nabízí se paralela s loňskou sezonou. Berani v průběhu odvolali trenéry, rovněž na poslední chvíli došli prošli do TOP 6. Vidíte to podobně?

Dalo by se říct, že to tak je. Ve finále ale není. Loni měly výkony vzestupnou tendenci, do play-off se zlepšovaly. Teď má mužstvo velké výkyvy, jednou vyhraje, podruhé prohraje, ani výkony nejsou bůhví jaké. V play-off bude konzistentnost rozhodovat. Zlínu to však přeju, my Zlíňáci nikomu jinému přát nebudeme!

Ještě se pozastavme u Petra Holíka. Už jste zmínil jeho důležitou roli při přesilových hrách. Ve Zlíně je pomalu dva měsíce, ve 14 zápasech má bilanci 3+4. Když odmyslíme jeho čísla, jak vidíte jeho dosavadní přínos?

Když do Zlína přicházel, tak jsem si říkal, koho k němu dát. Holas k sobě potřebuje zakončovatele, střelce, kteří budou profitovat z jeho geniálních nahrávek. Není to hráč, který to udělá sám. Má extraligové parametry, jdete-li ale o patro níže, tak i úroveň hráčů je o patro níž. Bude rozhodující, aby k němu našli hráče a pomohli mu. Do teď mi ještě přišlo, že to bylo hledání. Šlahy byl zraněný, už je zdravý. Uvidíme, jak to poskládají. Bez spoluhráčů přijdou jeho myšlenky vniveč.

Pojďme ještě k vám. Druhým rokem nastupujete za Vyškov ve II. lize. Znovu jsou navrchu soutěže. To už není náhoda, že?

Náhoda to není. (úsměv) První rok od nás nikdo moc neočekával, sami jsme nevěděli, jakou budeme mít sílu. Sezona se nějak vyvinula, nakonec byla velmi úspěšná. Na tento rok zůstal kádr de facto pohromadě, proběhly jen drobné změny. Výkonnost je ještě lepší, než loni, což se ukázalo i v základní části, máme i více bodů. V play-off chceme dojít co nejdále. Sezonu už ale můžeme hodnotit jako úspěšnou.

Kam až míříte?

Žádné měřítko nemáme. Ani postupové ambice. Chceme být úspěšní a dostat se co nejdále. Kam to bude, tam to bude. Bude i záležet na tom, jak kádr bude pracovat v play-off, jak do tohoto módu přepne. Jelikož na nás není žádný tlak, budeme mít čistou hlavu.

V čem vidíte kouzlo Vyškova?

Tým je slušně poskládaný. Jsou tady velice talentovaní hráči, kteří by mohli hrát Chance ligu, někteří na profesionální kariéru už ale rezignovali, mají to jako doplněk k zaměstnání. K nim tu jsou zkušení hráči, mančaft funguje. I když jsme nedávno prohráli třikrát v řadě, tak výkonnostně jsme na tom nebyli nejhůře, pouze jsem se trápili střelecky, přestalo nám to tam padat.

Nejzkušenějším hráčem týmu jste vy. V letošní sezoně jste vstřelil už čtyři branky, loni se vám to povedlo jen jednou.

Změnil jsem hokejky, možná to bude tím. (se smíchem) I loni jsem měl šance, kvůli dvakrát operované ruce ale při zakončení nemůžu střílet s razancí, s jakou bych chtěl. Upravil jsem trochu hůl, začalo to tam padat, není to špatné. Žádná velká změna jinak neproběhla. Góly samozřejmě chci dávat, chci pomoct týmu. Silnější je přeci jen strana nahrávek.

Zdravotně vás nic netrápí?

Jsem v pořádku. Loni to bylo trošku horší, letos jsem byl na ledě celé léto. Musím zaklepat, žádný problém nenastal. Nic mě nelimituje.

Máte 44 let. Jak dlouho ještě máte v plánu hrát?

Už několik let nevyhlašuju, jestli je to má poslední sezona. Přijde to samo. Profesionální hokej jsem hodil za hlavu už dávno, II. liga je poloprofesionální. Potřebujete chuť, zdraví a dobrou partu kolem sebe, což mám. Teď se těším na play-off, chci v něm odehrát co nejvíce zápasům. Je to pěkné, hezky vyhecované.