Ani šikovný útočník však hokejistům Zlína ve 49. kole Tipsport extraligy nepomohl, svěřenci Roberta Svobody na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Vítkovicím prohráli 4:6.

„Je to parádní pocit!“ reagoval Luža na první start mezi dospělými. „Vždy jsem chtěl hrát za svůj klub. Je to pro mě čest,“ užíval si příští měsíc 19letý forvard premiérovou tiskovou konferenci mezi dospělými.

Jak však sám přiznal, příliš času na přípravu neměl. „Potají jsem ale doufal, že šanci dostanu,“ věřil pevně v přímou účast na kluzišti nejvyšší hokejové soutěže.

Pokud někomu toto příjmení bylo povědomé, tak vězte, že nešlo o náhodu – tatínkem Dominika je 48letý Patrik Luža, který v letech 1999 až 2001 nastupoval v elitní české soutěži v dresu Zlína. „Taťka byl v práci, ani jsem s ním o tom nemluvil. Třeba mi k tomu po zápase něco řekne,“ pousmál se o třicet let mladší následovník.

Dominik Luža toho při svém úvodním extraligovém duelu příliš neodehrál – jeho čas strávený na ledě se v oficiálních statistikách zastavil na šesti minutách a dvanácti vteřinách. A to i vinou pomalejšího začátku Beranů, kteří v čase 2:27 prohrávali 0:2. „Začátek od nás nebyl dobrý. Dostali jsme góly, trenér to stáhl na tři lajny, což udělal dobře,“ připustil Luža, který si v zápase zahrál také po boku zkušené dvojice Jakub Šlahař, Antonín Honejsek.

Špatný začátek střetnutí mrzel také asistenta hlavního trenéra Martina Hamrlíka. „Měli jsme hrozný, strašidelný nástup do zápasu, od toho se vše odvíjelo. Psychika není dobrá, tohle tomu vůbec nepomohlo. Až do konce utkání jsme tahali za kratší konec,“ prohodil Hamrlík rukama.

Hokejisté Zlína v úvodní třetině dvakrát snížili na rozdíl jediné branky, za stavu 2:3 měli příležitost přesilové hry pět na čtyři. Ze hry neuběhla ani půl minuta a hosté museli do tří – bohužel však také za velmi nepříjemných okolností, když po souboji Kocha se Šlahařem zůstal druhý jmenovaný ležet na ledě, přičemž z kluziště musel být odvezený na nosítkách. „Utrpěl otřes mozku. Nevíme, jak silný je. Páteř i krk by měly být v pořádku,“ odmítl Hamrlík následky.

Bývalý výborný obránce se tak po zápase mohl věnovat tématům včerejšího utkání– mimo jiné premiéře výše uvedeného mladíka Dominika Lužy. „Měl to složité – šel to týmu, kterému se nedaří, každý zápas se v podstatě prohrává. Kdyby se dařilo, měl by to lehčí. Alespoň si vše oťukal. Mladí mají před sebou kus práce,“ ví dobře 47letý kouč.

Berani před zápasem měli šest zraněných, další dva se na marodku přidali po duelu s Vítkovicemi.

Dostanou tedy ve zbývajících třech kolech základní části šanci mladí junioři?

„Nemůžeme pouze hrát s juniorským týmem, mladíků už je tam dost. Dnes navíc vypadl Kuba Šlahař, zápas nedohrál Pavel Sedláček. Ze zraněných by se ani jeden neměl vracet,“ uzavřel.