Dlouho čekali, dvakrát ve finále neuspěli. Teď však už mají baráž na dosah. Vsetínští hokejisté v obou víkendových duelech dobyli zlínský zimák, už zítra můžou slavit vysněný postup do velké bitvy s Kladnem.

Čtvrté finále Chance ligy. | Video: pro Deník/Jan Zahnaš

„Dívám se jen na další zápas, ne za horizont. Poslední krok je velmi těžký,“ opakuje otřepanou, leč pravdivou frázi hlavní kouč týmu Jiří Weintritt.

„Když jsme dvakrát dokázali vyhrát venku se silnou Jihlavou, tak jsem tým mentálně připravoval na to, že jsme schopni zvítězit kdekoliv. Všichni jsme viděli, že to byl boj o každý centimetr,“ zůstává Weintritt nohama pevně na zemi.

„Nezbývá nám nic jiného, než vyhrát zápas ve Vsetíně a vrátit sérii domů. Jsme na řadě!“ velí asistent trenéra Zlína Richard Kapuš.

Obraz obou duelů byl podobný – zlínští hokejisté dvakrát zaspali úvod, rival je vždy potrestal.

V sobotu se stavem 1:3 už nic nedokázali udělat, padli 3:5. O den později třikrát stáhli jednobrankové manko. Tři a půl minuty před koncem zápasu přesto obdrželi rozhodující trefu.

„V dalším průběhu utkání to byl boj, o jedné chybě. Z týmu jsem cítil, že máme obrovské odhodlání. Zabu (Patriks Zabusovs) šel do obrovského rizika, vytáhl kotouč k modré čáře a Berzi (Daniels Berzinš) to tečoval. O tom jsou velcí hráči, dokážou to vzít na sebe. Celému týmu musím poděkovat,“ zářil vsetínský Jiří Weintritt.

„Že jsme doma pokaždé dotahovali? Není to hlavní příčina porážek, ale jedna z nich. Věřil jsem, že to po gólu na 3:3 ubojujeme. Bohužel přišla chyba v rohu našeho obranného pásma,“ posteskl si Kapuš. Fanoušci Beranů věřili v herní obrat. Ten však extra nenastal.

Ševci sice před vlastním publikem byli vyrovnanějším soupeřem, celkově ale tahali za kratší nit.

„Věděli jsme, že Vsetín má ofenzivní sílu, rychlé bruslaře, umí se udržet na puku. Je přirozené, že takové mužstvo nás přestřílí. Musíme ovšem být efektivnější v koncovce, měli jsme na to šance. A být pozorní v defenzívě. Přesto jsme mohli vyhrát,“ mrzí zlínského Richarda Kapuše.

Slovenského kouče po nedělním střetnutí hodně mrzel třetí gól soupeře na 2:3.

Puk se při příjezdu vsetínských hráčů do útočného pásma dostal nečekaně vysoko, domácí se ho snažili zkrotit. Nakonec doskotačil na brankoviště, na kterém se nejlépe zorientoval Jonák.

„Byl to nejhloupější gól, jaký jsem během hráčské i trenérské kariéry dostal. Navíc v play-off. Ani nevím, jak to pojmenovat. Těžko ale na nějakého viníka ukázat. Za mě jsme nemuseli dostat ani čtvrtý. Ukazovat na někoho prstem by byla chyba, všechny budeme potřebovat v následujícím zápase!“ ví dobře Kapuš.

Série se za stavu 3:1 přesouvá na Lapač, Vsetín proti Beranům může před domácími fanoušky oslavit zisk titulu Chance ligy. Cesta je ovšem pořád hodně daleká.

„Chci strašně moc! Snažím se to přenést na svůj tým. Jsme kousek, ráno ale ode mě uslyší, že jsme hodně daleko. Pokora musí být obrovská. Do zápasu musíme jít stoprocentně připraveni,“ uvědomuje si Weintritt.

„Zlín hlavně u nás vyhrál! Kluci to ode mě uslyší. Kromě prvního utkání jsme je nějak brutálně nepřehráli, zápasy na zlínské půdě byly vyrovnané,“ varuje hlavní trenér Valachů.

