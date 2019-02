ROZHOVOR / Na ledě nedělní bitva s Vítkovicemi tentokrát nevybočila z mantinelů, napětí mezi kluby se přeneslo mezi trenéry.

„Chybí mi tam respekt,“ tvrdil na tiskové konferenci po prosincovém vzájemném zápase vítkovický trenér Jakub Petr. Přitom chvíli poté podle vydané tiskové zprávy zlínského klubu poslal záměrně na Veselého mstitele Tomiho, jenž oplácel zářijový nešetrný zákrok kolenem zlínského kapitána na Deje. A v neděli vítkovický kouč Jakub Petr čekal na zlínské trenéry Martina Hamrlíka s Robertem Svobodou marně. „Prostě jsme to tak cítili. Ruce jsme si nepodávali už od začátku sezony, bohužel to už nikdo neví,“ reagoval včera Martin Hamrlík.



Vztahy mezi vámi jsou narušené už dlouho?

Ruce jsme si nepodávali už od začátku sezony, bohužel to už nikdo neví. Je to už tak vyhrocené, že ani ve Vítkovicích za námi nikdo nepřišel a ruce nepodal. A neřešili jsme to. Kdybychom s nimi hráli v play-off, samozřejmě si s nimi ruku podáme.

Co vás nejvíc naštvalo?

K tomu se už nemůžeme vyjadřovat. Mám to zakázané od generálního manažera.

Přitom v neděli děj na ledě nevybočoval z normálu. Upozorňovali jste na to hráče, aby se nenechali vyprovokovat?

Ne, kluci jsou rozumní. Nikdy jsme nenaváděli kluky, aby hráli zákeřně nebo opláceli. Proto jsme je nemuseli ani na tohle upozorňovat. Před každým zápasem akorát opakujeme, že nechceme být zbytečně vylučovaní. Byl to slušný zápas. To je celé.

Zápasy s Vítkovicemi byly vypjaté už v minulosti během vaší aktivní kariéry. Máte pocit, že to ještě více umocňuje vzájemnou rivalitu?

Během výluky v NHL vedli v semifinále play-off 3:0 a prohráli 3:4 na zápasy. Je to moravské derby. V každé soutěži je nevraživost mezi některými týmy. Trochu to tam asi je, ale zase na druhou stranu se kádry obměnily. Vyplyne to i z prvních zápasů v sezoně. Utkání se nepovede nebo se v něm něco stane a pak je z toho něco víc než obvykle. Histericky bych to zase neviděl.

Po vedoucí Plzni jste porazili i druhé Vítkovice. Máte příjemný pocit z toho, že se můžete stále měřit s nejlepšími?

Prožíváme období v sezoně, kdy se nám daří. Byli bychom rádi, kdybychom poslední výhry potvrdili dobrým výkonem a body v úterý proti Kometě. Proti těmto týmům ze špičky se nám hraje lépe. Neříkám, že nekoušou. Kousají, ale hrají hokej. Nebetonují a mají tam více dobrých hráčů. Proti nim se hraje lépe, dá se na to dívat. I když v neděli to bylo urputné. Ale proti Plzni se hrál dobrý hokej. Uvidíme, kolik budeme mít v nádrži sil, je to už náš třetí zápas v pěti dnech.

Dnes vás čeká Kometa Brno, která neprohrála osm zápasů v řadě. Máte sebevědomí ji zastavit stejně jako před časem Plzeň?

Každá série jednou končí. Už jsme Brno dokázali jednou porazit na jejich ledě. Zápasy rozhodují přesilovky a oslabení. Když oslabení tři na pět ubráníte, psychicky se dostanete nahoru. Nic není ztracené. Nedá se nic předem odhadnout. Není předem jasné, že přijede favorit a vyhraje.

Jste sedmí s pětibodovou ztrátou na šestou Olomouc. Je pro vás motivace i první šestka zaručující přímý postup do čtvrtfinále play-off?

Já i kluci jsme vděční za to, kde jsme. Mám pořád v hlavě páté kolo v Jihlavě, kde jsme vedli 2:0 a prohráli 2:3. Málem jsem se věšel a střílel brokovnicí. Proto si toho postavení musíme vážit. Každý hráč to má v sobě, chce se vyhnout play--out. Do zápasů jít s pokorou a bodů urvat co nejvíc. Hráči si věří a určitě tak i někdo přemýšlí, že můžeme držet krok s Olomoucí. Je to srovnatelný tým s námi. Když je Olomouc nahoře, proč bychom tam nemohli být s nimi? I takhle se na to můžeme dívat.

Nastoupí Okál po dvouzápasové pauze?

Rozhodne se sám před zápasem. Už bruslí, ale v pohybu je omezený. Vyspí se, může se mu to rapidně zlepšit. Ostatní kluci jsou po neděli v pořádku. Nějaká únava je tam vždycky, modřiny jsou, ale v této fázi sezony to nikdo neřeší.