Omladit? Spíše by se měl kádr zrychlit, protože jedna z věcí, která mi chyběla v uplynulém ročníku v týmu, byla rychlost v zápasech. Tým vypadal pomalejší než ostatní! Takže věřím, že s příchodem nových hráčů získáme rychlost. Je to spojené s tím, že mladší hráči jsou obvykle rychlejší. (úsměv)

Mluví se o tom, že by se zlínský kádr měl omladit. Jak to vnímáte?

Rozhodně ty nejvyšší! Zlín by si zasloužil extraligu, proto se budeme snažit od prvního zápasu hrát tak, abychom už v základní části hráli co nejlepší hokej a skončili co nejvýše. V play-off chceme být samozřejmě nejlepší a pak se poprat o extraligu, ať už bude baráž vypadat jakkoliv!

To je dlouhodobější proces, který probíhá již několik týdnů, před a během play-off. V podstatě už jsme našli hráče, se kterými chceme pracovat. Každopádně věřím, že do startu letní přípravy, tedy 13. května, už budou všichni hráči podepsaní a řešit už budeme nějaké jedno dvě volná místa.

Oslovil jsem několik hráčů, ale jak jsem již dříve zmínil, je těžké získat velmi kvalitní hráče do první ligy. Každý hráč čeká na nabídku z extraligy, ať už z Česka nebo Slovenska, nebo z jiných zemí. Budeme na tom nyní intenzivně pracovat.

Můžete už odtajnit nějaká jména, o která se se Zlínem zajímáte?

Zatím je to předčasné, vydržme. (úsměv)

Jak jste vnímal finálový souboj Zlína a Vsetína? Bylo to jiné, než když jste jej okusil sám jako hráč?

Je to podobné. Samozřejmě jsem to nyní viděl z pozice diváka a funkcionáře, a když jsem byl hráčem, vnímal jsem atmosféru z jiné strany. Ale v podstatě se nic nezměnilo. Rivalita je zde stále a atmosféra těch zápasů, ať už ve Vsetíně nebo ve Zlíně, byla vždy elektrizující a dokázala z hráčů vydolovat maximum.

Jak se vám osobně tady ve Zlíně hrálo?

Vždy těžce… Já jsem strávil dvě sezóny ve Vsetíně a během těch dvou let jsem odehrál mnoho zápasů, včetně play-off, takže pro mě bylo hraní velmi náročné. Když byla ve Zlíně plná hala, což bylo vždy, tak atmosféra vždy pomáhala domácímu týmu.

Jak jste vnímal sestup Zlína před dvěma roky?

Podobné situace, kdy sestoupí silný a tradiční klub z nejvyšší soutěže, se dějí i ve světě. Sestup Zlína jsem osobně vnímal jako šok, ale stává se to. Nicméně si myslím, že Zlín by si extraligu zasloužil.

Na druhou stranu baráž loni i letos opět ukazuje, že postoupit zpět je prakticky nemožné. Jak těžké bude sestavit a motivovat tým, když víte, že šance na úspěch je velmi malá?

Návrat do extraligy je vždy velmi těžký, když se nejde dostat výše přímým postupem. Je to o tom, že musíte mít před koncem sezony hráčskou kvalitu, aby tým byl co nejlepší a měl šanci uspět proti extraligovému týmu.

I tak jsem přesvědčen, že to přes baráž jde, ale je to velmi těžké. I současná baráž ukázala, že extraligový tým má kvalitu na své straně. Nevím, jak bude vypadat baráž v budoucích letech, ale věřím, že je tu nějaký plán, protože kluby by chtěly, aby prvoligové týmy měly šanci v širší baráži, kde by bylo po dvou celcích z každé soutěže. Každopádně se ukázalo, jak snadné je sestoupit a o to těžší se vrátit zpět.

Jak se těšíte na MS, kde jste asistent trenéra slovenského národního týmu?

Velmi! Taková velká akce přináší velký stres, ale hlavně velký zážitek! Vše je umocněno tím, že se MS hraje v Česku, naše skupina v Ostravě, což už jsme jednou zažili. Fanoušci sem ve velkém přijíždí a umí udělat domácí atmosféru. Doufám, že se nám podaří poskládat co nejsilnější tým, abychom byli co nejvíce úspěšní!

A jak je pro vás důležité, že bude hráč Slavkovský na mistrovství světa?

Je to pro nás velmi důležitý hráč, což ukázal už v klubu. Byl nejlepším střelcem na olympiádě a dokazuje to i v NHL. Pro slovenský tým je to osoba, která přitahuje pozornost. Samozřejmě od něj očekáváme produktivitu, a že tým stmelí.

Potěšilo vás, že mu forma kulminuje?

Jako trenérský štáb a reprezentace jsme komunikovali se skauty z Montrealu. Snažili jsme se je přesvědčit, že je správnou volbou pro draft. Nakonec to vyšlo. Minulou sezonu měl v Montrealu těžké období, ale Sláva je jeden z těch hráčů, kteří dokážou tlak absorbovat a ukazuje to i tuto sezonu, kdy ve druhé sezoně získal 50 bodů, což je velmi dobrý výkon.

Soupisky ještě nejsou uzavřené, ale předpokládá se, že ve vaší skupině bude hlavním favoritem tým USA?

Podle jejich soupisky a podle jejich vyjádření, že chtějí po 64 letech získat zlato, do toho dávají vše. Takže se dá říci, že budou favority skupiny.

Jaké jsou vaše ambice, s čím budete spokojeni?

Nyní mluvit o konkrétních cílech je předčasné, ale samozřejmě chceme vyhrávat každý zápas! Chceme se zápas od zápasu zlepšovat, dostat se do play-off a být úspěšnější. Ale nenastavujeme si konkrétní cíle, které bychom nyní měli splnit.

Pro vás osobně, je složité přepínat mezi klubovými a reprezentačními povinnostmi?

Zatím to není směrem ke Zlínu až tak náročné, dosud došlo jen k podpisu smlouvy a doladění věcí směrem k letní přípravě, organizačním nastavením. Od úterý se opět věnujeme naplno reprezentaci, všemu, co souvisí se šampionátem. Po jeho skončení se hned vracím do Zlína, kde už budu naplno pracovat.

Na závěr, když se Jan Srdínko postavil na zlínskou lavičku, někteří zlínští fanoušci mu vyčítali vsetínskou minulost. Nemáte z toho obavy?

Jsem trochu překvapený, že to tak vnímají. Rivalitu mezi Zlínem a Vsetínem chápu, ale každý z nás pracuje, hraje nebo trénuje tam, kde je o něj zájem. Jsem rád, že jsem ve Zlíně, a věřím, že zlínští fanoušci to přijmou dobře.