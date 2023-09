Kdo nestihl úvod sezony Chance ligy, byl překvapen. Hokejoví Berani inkasovali po pouhých 57 vteřinách hry, následně přežili další hrozby Poruby. Zlínští hokejisté zmobilizovali síly, po špatném začátku se vzpamatovali, proti ambiciózním hostům to nakonec bylo málo.

Před začátkem zápasu Berani x Poruba. | Video: Deník/Radek Štohl

„S bodovou ztrátou nemůžeme být spokojeni, to je jasné,“ mrzelo hlavního kouče domácích Miloše Říhu.

Někteří diváci teprve usedali na svá místa, nečekaný muž mezi třemi tyčemi Michal Kořének už lovil puk ze své svatyně.

„Gól z první minuty zápas poznamenal. Na začátku na nás byly tři brejky, špatně jsme to rozebírali. Chtěli jsme začít tlakem, který přišel později,“ uznal Říha.

Ševce probudila až přesilová hra, kdy na hostujícího Bláhu pálili jednu střelu za druhou, avšak bezvýsledně. Přesto se dostali o děje zápasu, ve 13. minutě srovnal kapitán Köhler.

Druhou pasáž výrazně ovlivnily tresty na obou stranách. U strkanic se objevili Sedlák a Sadovikov, v nervózní třetině celkově padlo 57 minut. Poslední trest si odpykal Sedlák, Poruba trestala z početní převahy. Brzy ale po další skvělé práci před brankou hostů skóroval Köhler.

„Od prvního gólu jsme převážně byli aktivnější, bohužel jsme museli dotahovat stavy 0:1 a 1:2. Bylo to pro nás nepříjemné,“ posteskl si hlavní kouč ševců.

Předbrankový prostor, to byl středeční trumf Beranů. V čase 42:48 toho dokonale využil Lang, který tak svůj mančaft před více než třemi tisícovkami diváků poslal domácí do vedení. Také soupeř ovšem dokázal vyrovnat.

„Za stavu 3:2 jsme to deset minut před koncem trochu změnili, bylo jasné, že Poruba je v útoku silná. Gól na 3:3 byl zbytečný, špatně jsme to nabrali, sami jsme jim to pak nahráli,“ láteřil Říha.

Fanoušci Beranů měli blízko k vítěznému pocitu, těsně před koncem utkání neuspěl Martin Novák, v početní převaze v prodloužení selhali i jeho parťáci.

„Minutu před koncem jel Novas sám na bránu. Denis s Béďou v přesilovce měli rozhodnout,“ vzpomenul šance, které mohly jeho svěřence nasměrovat k vítězství.

„Penalty pak byly špatné,“ zmínil čtyři neúspěšné pokusy a prohru po nájezdech.

Trenérský štáb ševců na začátku sezony překvapil tahem Michala Kořénka do brankoviště, Daniel Huf zůstal jen mezi náhradníky.

„O nasazení Kořena rozhodly přípravné zápasy, měl daleko lepší úspěšnost, tým s ním navíc vyhrál všechna utkání. Proti Porubě měl dobré zákroky, podržel nás i v prodloužení, kdy soupeř měl jednu situaci,“ vyzdvihl Říha 23letého gólmana.

Zda do sobotního duelu v Sokolově zasáhne Huf však Miloš Říha neprozradil.