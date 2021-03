„Na analýzu je spousta času. S týmem se sejdeme v nejbližších dnech, řekneme si něco k tomu, co proběhlo a bude následovat," nespecifikoval Svoboda konkrétní kroky.

Dobře ví, že některé ztráty se nemusely udát. „Spousta bodů nám utekla v závěrech, atmosféru a tým to mohlo povzbudit. Věřili jsme, že se nám podaří zvládnout více zápasů. Chceme si to sesumírovat, dát sami sobě odpovědi, které by nám měly pomoci se zorientovat," prohlásil.

Podle 53letého trenéra je také čas na chystání přípravy na další ročník nejvyšší soutěže. „Naplánovanou ji určitě ještě nemáme, v řešení je spousta důležitějších záležitostí,“ nakousl. Více ale neprozradil. „Rozvinout to nemůžu. Sezonu si musíme rozebrat, zhodnotit všechny aspekty a od toho se budou vyvíjet další kroky," snažil se trochu nastínit.

S Berany se Svobodovi nepodařilo proklouznout do předkola play-off, což je nejen pro hlavního trenéra neúspěch. Má tak po tomto ročníku nadále chuť ve Zlíně pokračovat? „Po takové sezoně je to těžká otázka. Člověk se na vše musí podívat s odstupem času, dát si pro a proti, co se povedlo a v klidu si na to odpovědět," vyjádřil se ke svému dalšímu působení u klubu.

Otázkou rovněž zůstává, jak to bude s pokračováním 41letého kapitána Tomáše Žižky. „Stejně jako tomu bývalo po každé sezoně, tak proběhnou individuální pohovory s jednotlivými hráči. Jsou tady různé otazníky, které musíme vyřešit," uzavřel Robert Svoboda.