Letošní příprava je pro svěřence Roberta Svobody obzvláště důležitá – v následujícím ročníku Tipsport extraligy na místo tradičních 52 zápasů v základní části odehrají o čtyři duely více. „Jedná se o výraznou změnu. Čtyři zápasy na jednu stranu nejsou tolik, ale v celkovém programu se vám to nabaluje. Tempo zápasů bude během celé sezony velmi nahuštěné, i když se extraliga během únorové olympiády nemá přerušovat,“ vyjádřil se pro oficiální stránky klubu Svoboda.

Za tři dny 54letý kouč hokejisty Zlína do prvního extraligového zápasu nové sezony povede v pátek 10. září na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Litvínovu. Tedy proti mužstvu, se kterým na stejném místě zakončoval uplynulý ročník nejvyšší soutěže. „Vstup do soutěže bývá vždy důležitý, loni se nám první zápas s Olomoucí bohužel nepovedl. Bude záležet, komu více sedne příprava, rozhodne aktuální stav a forma. Přejeme si, aby pro nás začala sezona mnohem lépe než ty předcházející,“ připomíná lodivod zlínské lavičky neúspěšné vstupy mužstva do sezon 2019/2020 a 2020/2021.

Berani nahuštěný program poznají hned na začátku příští sezony – od úvodního střetnutí proti Litvínovu do konce měsíce odehrají hned osm utkání, první větší oddech zažijí v pátek 1. října, kdy vzhledem k patnácti týmům v soutěži budou mít volné kolo. „Pro nás je zásadní kvalitně se nachystat v přípravě a být v pořádku hlavně po zdravotní stránce. Už suchá příprava zohledňovala lehčí zdravotní problémy hráčů. Teď nás čeká rozhodující příprava na ledě, do které nastoupíme v kompletní sestavě,“ uzavírá Robert Svoboda.