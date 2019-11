„Ale nic překvapujícího, co by nikdo netušil, jsme neudělali,“ skromně poznamenal v rozhovoru pro Český rozhlas Zlín Svoboda.

„Psychická stránka hráčů byla špatná, snažili jsme se proto vše odlehčit, což se s kolegou Hamrlíkem podařilo. Navíc jsme si hned v prvním zápase v Hradci potvrdili, že jsou kluci schopni hrát jako loni,“ oceňuje 52letý stratég na lavičce Beranů, aktuálně předposledního celku extraligy, který po dvou dnech volna opět maká na plno.

„Přestávky využíváme i k doléčení šrámů. Zejména v případě zraněných Žižky s Řezníčkem je to potřeba a snad se dají do středy do pořádku,“ věří Svoboda.

V šesti zápasech jste vyválčili 10 bodů. Jste spokojen?

Není to málo, ale mohlo jich být více. Americký sen je jen ve filmu, bylo by proto nenormální vyhrát vše. Důležité je a jsme rádi, že jsme se dostali na kontakt na soupeře před námi a zvedlo se nám sebevědomí. Nebudeme si ale nic nalhávat, do ideálu je ještě daleko.

Byl pod vašim novým vedením zápas, který hodně bolí?

Vyloženě nám nic neuteklo. Asi se očekávalo, že po úvodních dvou vyhraných zápasech zvládneme i třetí s Karlovými Vary. Další zápasy jsme odehráli dobře. O bodíček více mohlo být naposledy proti Plzni, byla to krutá porážka.

Poslední zápasy ale ne zcela vyšli brankáři Marku Čiliakovi. Neměl by dostat mladý zlínský odchovanec Daniel Huf?

Marek je velice kvalitní brankář, odvádí kvalitní výkony. V situaci zranění Kašíka bylo jeho povolání nejsprávnější řešení. Stejně tak jsme rádi, že se Dan zhostil příležitostí se ctí. Je mladý a již prokázal svou perspektivu. Musí být ale trpělivý, u gólmana je to hodně náročné na psychiku. Situace nyní není pro zkoušení ideální, což nepopírá skutečnost, že ještě nedostane v dalších utkáních možnost se předvést.

Jak to aktuálně vypadá s Liborem Kašíkem?

Můžeme být docela optimističtí. Ještě rehabilituje, ale je velmi velmi blízko návratu do přípravy. Věřím, že to bude již během listopadu.

Jak jste spokojen s posilami?

Valentin nás mile překvapil, je to profesionál se vším všudy, navíc výborný člověk. Ocenila to i kabina a nejen výkony a přístupem na ledě. Každá sezona skýtá nějaké překvapení a on by mohl být jednou z nich.

Je reálné ještě další posílení týmu?

Nikdo by se nebránil zvýšení konkurence v týmu. Vše je ale svázané s finančními možnostmi a náš klub nepatří mezi nejbohatší v soutěži. Posílení u nás nyní není nezbytné, důvěru má současný tým, jak je poskládaný.