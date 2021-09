„Zaskočil nás úvod soupeře, zmrazilo nás to. Byli jsme z toho hodně dole. O přestávce jsme si řekli, že musíme přidat v bruslení, soubojích, což se podařilo. Vrátili jsme se do zápasu," připomněl Svoboda rychlé vyrovnání Štěpána Fryšary zkraje druhého dějství.

Berani krátce poté inkasovali na 1:2, v průběhu druhé třetiny však vstřelili dvě branky a poprvé v zápase šli do vedení. Ani to ovšem netrvalo dlouho, hosté po druhé trefě Milana Gulaše srovnali na 3:3. Ve třetí třetině obdrželi rozhodující čtvrtou branku. „Soupeř závěrečný brejk bohužel potvrdil. Horším týmem jsme však nebyli. Tato těsná porážka nás mrzí," posteskl si Robert Svoboda na pozápasové tiskové konferenci.

Během celého zápasu byly k vidění pouze dvě vyloučení, obě na straně hostů. Domácí tak celý duel odehráli bez toho, aniž by strávili jedinou minutu na trestné lavici. „Přesilovky rozhodují. Na Kometě se nám jich podařilo ubránit sedm, což bylo těžké. Věděli jsme, že Gulaš (Milan Gulaš - pozn. red.) je hrál dobře už v Plzni. Chtěli jsme si na to dá pozor."

Do utkání překvapivě nasadil kmenového hráče Přerova Jana Svobodu, který si ve 22 letech připsal premiérový start v základní části extraligy. „Chyběli nám Tonda Honejsek a Lukáš Vopelka. Požádali jsme Přerov, zda by nám mohl pomoci. Nabízel se právě Honza, který rozhodně nezklamal. Týmu pomohl. Nakonec dal gól. Je to pro něj dobré povzbuzení," pochvaluje si hlavní kouč Beranů dvoubodového útočníka.

I když duo Honejsek, Vopelka proti Českým Budějovicím do zápasu nezasáhlo, tak je šance, že se představí v pátek na Zimním stadionu Luďka Čajky proti Vítkovicím. „V pátek by mohli být k dispozici," informoval Robert Svoboda.

Od úvodní třetiny premiérového zápasu letošní sezony Tipsport extraligy absentuje rovněž zkušený bek Ondřej Němec. „Návrat Ondry se zatím odhadnout nedá," uzavřel kouč Beranů.