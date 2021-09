„Musíme se s tím vyrovnat. Pro odborníky a hokejovou veřejnost je to téma. Budeme se snažit, aby museli psát o jiných adeptech. Rozhodně nás to neděsí. Nejvíce se upínáme na to, aby mužstvo bylo kompletní. Má na víc než píšou odborníci,“ věří Svoboda.

Hokejovou odbornost k tomuto kroku především vede loňský nevydařený ročník, ve kterém Berani i vinou častých zranění skončili na předposledním místě Tipsport extraligy. „Především bude záležet na tom, jak dopadneme na konci ročníku. Loňská sezona například ukázala, že o překvapení není nouze, Olomouc v předkole vyřadila Plzeň.“

Právě Hanáci by však v příštím roce rádi pomýšleli na vyšší příčky než loni. I díky příchodu zkušeného harcovníka z NHL Davida Krejčího. „Pro extraligu je rozhodně skvělé, když se takový borec vrátí z NHL a rovnou jako patriot do svého klubu. Navíc to není žádný vysloužilec,“ poukazuje Svoboda na skutečnost, že Krejčí by ještě několik sezon za mořem bezpochyby zvládl.

Berani však především budou muset myslet sami na sebe. V současnosti přitom s největší pravděpodobností už mají uzavřený kádr. „Nějaké myšlenky ještě máme, necháme si je však pro sebe. Není však vyloučeno, že se ještě doplní. A pro některé to třeba bude překvapení,“ říká tajemně.

Následující ročník Tiposport extraligy nabídne patnáct účastníků v nejvyšší soutěži. Mimo jiné se bude hrát o to, aby se mužstva vyhnula přímému sestupu a baráži. I proto Roberta Svobodu těší, jak mu víceméně vyšla příprava. „Proběhla tak, jak jsme si ji asi představovali, až na nějaké drobnosti. Zranění nám bohužel zabránila, aby hráči byli ve všech utkáních,“ poukazuje mimo jiné na absence útočných lídrů Antonína Honejska a Lukáše Vopelky.

„S výjimkou Tomáše Žižky, který má drobné zranění, jsme navíc kompletní. Zároveň mě potěšilo, že příchozí Ondra Němec, Peter Trška, Tomáš Mikúš i Darek Hejcman jsou výraznými osobnostmi a tým posílii. Bude důležité využít dobrého rozlosování, kdy z úvodních pěti zápasů čtyřikrát hrajeme doma,“ připomíná zápasy s Litvínovem, Českými Budějovicemi Vítkovicemi a hradeckým Mountfieldem. Pouze tuto neděli se představí na ledě Komety Brno.

Berani do nové sezony vstoupí v pátek od 17.30 hodin, na Zimním stadionu Luďky Čajky přivítají Litvínov, který ve svém posledním zápase loňské sezony porazili 3:0. Do branky by se dle všeho měl postavit Libor Kašík. „Je nezpochybnitelná jednička, s čímž také jdeme do nové sezony. Zároveň jsme však rádi, že Danovi Hufovi se podařilo chytit šanci za pačesy. Dokázal, že pro Kášu je výborný parťákem,“ pochvaluje si Robert Svoboda.