Berani podle slov Svobody také doplatili na absenci divácké kulisy na stadionech. „Zlínští fanoušci nám vždy velice pomohli v těch nejtěžších chvílích, kterých v posledních letech bylo několik," připomněl.

Tomáš Žižka mluvil o tom, že diváci by hráčům podobné výkony nedovolili. Souhlasíte s jeho tvrzením?

Souhlasím. Diváci vám dají hned na vědomí, jak jsou spokojeni s předvedenou hrou. A to nenechá klidným nikoho. Buďto vás to nabudí k euforickým výkonům, anebo taky musíte přijmout kritiku svého výkonu.

Letošní ročník byl pro vás zraněními zakletý. Zažil jste během kariéry něco podobného?

Opravdu to byl jeden z nejsmolnějších ročníků. Problém pak především byl v nahuštěném programu zápasů a tím i méně času pro uzdravení. Když se navíc někdo ze zraněných vrátil, tak naopak vypadl někdo jiný.

Když se podíváte zpětně –⁠ šlo některým zraněním alespoň trochu zabránit? Odlišnou volbou tréninků, větší regenerací…

Asi ne. Většina zranění nebyla taková, která by mohla být únavového charakteru. Tréninky i regenerace byly maximálně přizpůsobeny zápasovému rytmu, který byl neobvyklý.

V jedné chvíli jste v extralize patřili ke špičce v přesilových hrách, byli jste na druhém místě. Co se poté přihodilo, že nebyly tak úspěšné?

Je pravdou, že v určité části sezony jsme úspěšnost přesilovek měli dobrou, což se v závěru základní části říci nedalo. Samozřejmě to bylo chybějícími hráči a pak i herní nepohodou. Nicméně jsme v tomto parametru v porovnání s jinými úplně nepropadli.

Chyběly góly

Nechyběl vám větší střelecký přínos od obránců? V sezoně vstřelili 16 branek, Jirka Suhrada či Tomáš Žižka neskórovali ani jednou…

Nízká produktivita týmu není jen chybou obránců. Spíše nám chyběly góly některých ofenzivních hráčů, od kterých se to čekalo.

Po Olomouci jste měli druhý nejhorší útok ligy. Co vám při zakončení scházelo?

Stručně řečeno nám chybělo celkově více střel proti soupeři, přímočarost a rozhodnost v zakončení a větší důraz před soupeřovou brankou.

V poslední čtvrtině soutěže, kdy jste měli stíhat soupeře v boji o předkolo, tak jste paradoxně vyhráli jen dvakrát. Padl na hráče tak velký tlak, nebo čím si tyto nezdary vysvětlujete?

Tým by musel být kompletní, což byl pouze v jediném utkání sezóny. Pak věřím, že by byl schopen, tak jako v předcházejících letech, zabojovat o vyšší umístění. Vinou zranění jsme pak skládali sestavu velmi obtížně. Na druhou stranu to dalo zápasovou příležitost velmi mladým juniorům – Luža, Chludil, Frömel.

I vinou zranění Libora Kašíka se do branky hodně dostal Daniel Huf, který celkově odchytal 31 extraligových zápasů. Jak jste spokojeni s jeho progresem?

Zranění Libora Kašíka pro nás bylo velmi nepříjemné a určitě to znamenalo výrazné oslabení mužstva. Ale dá se říct, že Dan Huf i Michal Kořének, situaci zvládli.

Hufík udělal veliký pokrok a doufáme, že v tom bude pokračovat. Musel zvládnout velmi těžká utkání, která mu určitě pomohou v jeho dalším vývoji. A vychytaná nula v posledním utkání je pro něj dobrá odměna a povzbuzení.

V mužstvu se objevili další mladíci, například Matěj Sebera, Jiří Suhrada, Vojta Dobiáš. Jak jste viděl jejich sezonu?

Matěj i Jirka byli věkem ještě junioři a oba zvládli sezonu nad očekávání. Suhy se navíc probojoval do juniorské reprezentace na MS U-20. Myslím, že je to dobrá vizitka práce s mládeží v klubu. Měli by být příslibem pro budoucí roky.

Pro Vojtu to byl také první rok v seniorech a určitě mu to ukázalo, co vše musí zvládnout, aby se stal stálým členem „A“ týmu.

I přes 13. místo v tabulce. Jaké pozitivní záležitosti jste během sezony našli?

Je třeba říct, že na takové umístění nejsme pyšní a musíme se z toho poučit, abychom v takové situaci už nebyli. Pozitivum sezony snad vidím ve výše jmenovaných mladících.

Podle prezidenta prezídia klubu pana Jiřího Korce máte na stole nabídku na pokračování. Co bude rozhodovat o tom, zda na postě hlavního trenéra zůstanete? Do kdy chcete mít případně jasno?

Ano, to je pravda. Myslím, že jsme s vedením klubu dohodnuti a v nejbližších dnech bych měl podepsat smlouvu.

Pokud v klubu skutečně zůstanete. Na jakém místě mužstvo momentálně tlačí bota? Máte případně typologicky vytipované hráče?

Ten problém je jasný a není jen u nás. Je to produktivita, střílení gólů. A doufáme, že doplnění kádru k tomu přispěje.

Až se za deset dvacet let s větším ohledem podíváte na specifickou sezonu 2020/2021. Jak o ni budete svým přátelům a vnoučatům referovat?

O tom jsem vůbec nepřemýšlel. Faktem je, že nejen hokejové soutěže takto nikdy neprobíhaly a až do loňského roku by to nikoho nenapadlo, co nás zasáhne.